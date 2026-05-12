El ritual de Luna Nueva en Tauro para atraer dinero y estabilidad este 15 de mayo de 2026
Atrae dinero y estabilidad este 15 de mayo. Cómo hacer el ritual de intenciones para la Luna Nueva en Tauro.
El universo tiene un sinfín de elementos y fenómenos para sorprendernos y además es un campo de análisis y estudio para la ciencia y algunas creencias. En el mundo de la Astrología, son los planetas, la Luna y el Sol los principales cuerpos celestes que son analizados e interpretados para conocer el destino de las personas.
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En este punto, esta creencia no solo analiza el comportamiento de estos cuerpos sino que interpreta sus energías y las entrelaza con la vida terrenal. Ahora, sus predicciones giran en torno a un evento que tendrá lugar este viernes 15 de mayo y se trata de la Luna Nueva en Tauro.
Luna Nueva en Tauro
La Luna Nueva en Tauro es para la Astrología una invitación a sembrar intenciones relacionadas con la estabilidad material, el disfrute de los sentidos y la consolidación de proyectos a largo plazo. Para esta creencia, se trata de un evento astronómico que favorece el inicio de rutinas que promuevan el bienestar físico y la seguridad financiera.
El tonal de hoy es 10 Lagartija - Ma´tlaktli Kuetspalin— Nación Tolteca (@NacionTolteca) May 12, 2026
Mantén la esperanza, se abrirán nuevas oportunidades.
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Quienes depositan su esperanza en la Astrología deben interpretar a la Luna Nueva en Tauro como un momento ideal para conectar con la naturaleza, reevaluar los valores personales y buscar un ritmo más pausado y consciente en medio de la intensidad del año.
Ritual de intenciones
Además de llegar con energías renovadas e impactar en los signos del zodiaco de diferentes maneras, la Luna Nueva en Tauro es una oportunidad para pedirle al universo abundancia económica y estabilidad. Es por ello que toma protagonismo un ritual de intenciones ideal para realizar este 15 de mayo.
El ritual de sembrado de abundancia bajo la Luna Nueva en Tauro requiere para su realización de una vela preferiblemente blanca (pureza y claridad) o verde (dinero y crecimiento); un recipiente o cuenco limpio con agua; papel y pluma para plasmar nuestros objetivos y flores frescas, hierbas o piedras como el cuarzo verde que simbolizarán la conexión natural.
El paso a paso para hacer el ritual
- Activación de la luz: Inicia encendiendo tu vela. Este gesto actúa como un faro para tu intención, iluminando el camino de lo que deseas atraer y abriendo el espacio sagrado.
- Selección de intenciones: Menos es más. Elige entre una y tres metas financieras o de estabilidad que realmente necesites. Al ser específico, concentras tu energía de forma más efectiva.
- Decreto en presente: Escribe tus deseos en el papel, pero redactándolos como si ya fueran parte de tu realidad. En lugar de "quiero", usa "tengo" o "disfruto". Por ejemplo: "Poseo la estabilidad económica que me brinda paz" o "Mi valor personal se traduce en ingresos constantes".
- Carga energética: Introduce el papel en el cuenco con agua. El agua actúa como conductor de emociones y purificador de tus peticiones. Mientras lo haces, lee tus decretos en voz alta con seguridad y gratitud.
- Siembra simbólica: Para cerrar el ciclo, entierra el papel en una maceta con una planta viva o directamente en tu jardín. Este acto representa que tus intenciones están "plantadas" en la tierra de Tauro para florecer con el tiempo.