Horóscopo semanal del 13 al 19 de marzo con Padme Vidente

Aries

No entres en conflictos con tu pareja, si siguen con los pleitos innecesarios tu relación se verá destruída. Opta por la tranquilidad y el respeto ante todo.

Color de la semana: Blanco.

Número de la semana: 365.

Tauro

Esta semana venidera podrías padecer algún dolor muscular, evita esfuerzos de más, ya estás prevenido. Por favor cuida tus ahorros. Oye torito, no dejes de visitar a ese familiar que sabes está en una situación difícil.

Color de la semana: Turquesa.

Número de la semana: 008.

Géminis

Si crees que no te ha ido bien en el amor, es porque no has hecho algo por lograrlo, te quejas y te quejas; eso no servirá de mucho, sal a realizar actividades que no acostumbras, verás que te divertirás.

Color de la semana: Rosa mexicano.

Número de la semana: 477.

Cáncer

Cáncer, todo irá muy bien en las inversiones y proyectos de negocios, parece que esta semana estarás bien económicamente, sin embargo, debes evitar a toda cosa gastar más de lo necesario.

Color de la semana: Negro.

Numero de la semana: 377.

Leo

Leo, será una semana muy movida y llena de felicidad, tus compañeros y familiares te harán pasar momentos de diversión y gracia, será tiempo de procurar tu bienestar personal, procura tu rosotro, tu cuerpo, tu estómago, y come sano.

Color de la semana: Lila.

Número e la semana: 0021.

Virgo

Parece que llegará a ti un mensaje divino, recuerda que todas estas revelaciones tienen un significado valioso, analiza bien qué es.

Color de la semana: Amarillo.

Número de la semana: 993.

Libra

Toma tú la iniciativa de todo lo que emprendas, no esperes a que los demás vayan en tu ayuda, deberás ser más independiente, pues los retos que vienen esta semana, necesitan de mucha inteligencia.

Color de la semana: Amarillo.

Número de la semana: 663.

Escorpio

Una semana pesada y llena de trabajo, pero no te preocupes, sabes que así es tu labor, no te deprimas, obtendrás todo en ese lugar; conocimiento, dinero, experiencia y buenos amigos.

Color de la semana: Rojo.

Número de la semana: 378.

Sagitario

Abre los ojos Sagitario, alguien bastante bastante cercano está muy enamorado de ti, si sabes quién es, no pierdas la oportunidad de conocer a esta persona, quizá te guste también.

Color de la semana: Blanco.

Número de la semana: 991.

Capricornio

Mucho amor en la familia, la ternura que reflejas con tus seres queridos, te servirá para ir llevando la semana más agradable.

Color de la semana: Verde.

Número de la semana: 300.

Acuario

Mejorará tu situación económica, pronto viene un dinero importante que te sacará de deudas, necesidades y apuros.

Color de la semana: Morado.

Número de la semana: 662.

Piscis

Todo magnífico en el amor, tienes una excelente pareja a tu lado, no te desesperes si es exigente, también quiere lo mejor para ti. ¡Oye, deja ya el sedentarismo!

Color de la semana: Verde.

Número de la semana: 1603.