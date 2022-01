Horóscopo semanal del 16 al 22 de enero con Padme Vidente

Horóscopo Semanal

Aries: No pierdas el rumbo de tu vida, vas bien, todos tenemos momentos de flaqueza, pero tú los vas a superar.

Color de la semana: Rojo.

Número de la suerte: 34.

Tauro: Puede que te aventures en un viaje, lo merecías luego de tanto rabjar. Disfruta atu familia, te aman de verdad.

Color de la semana: Café.

Número de la suerte: 567.

Géminis: Géminis, se acerca una gran pérdida familiar, procura estar en paz con todos. Sabes que eres fuerte y superarás esto con inteligencia, has sido muy bueno.

Color de la semana: Amarillo.

Número de la suerte: 98.

Cáncer: Procura armonizar tu hogar con alegría y ternura, que en tu casa nunca falten los abrazos y cariños para todos, en especial con los adultos mayores y los pequeños.

Color de la semana: Gris.

Número de la suerte: 678.

Leo: Comienza ya los planes para ejecitarte, este es el año indicado para estar más atlético, tendrás un ca,bio fructífero en tu cuerpo.

Color de la semana: Verde.

Número de la suerte: 876.

Virgo: Las artes te llaman, o te alejes de ellas, sabes que tu desino está ahí. Eres bastante creativo, no dudes de tu inteligencia por comentarios tontos de quienes te envidian.

Color de la semana: Negro.

Número de la suerte: 378.

Libra: Organiza tu casa más seguido, si no haces una limpieza profunda, puede haber plagas que no te gustan.

Color de la semana: Rosa.

Número de la suerte: 765.

Escorpio: La pasarás bien en esa reunón de amistades, puede que conozcas a tu futura esposa o esposo, lo sabrás cuando veas de quién se trata.

Color de la semana: Naranja.

Número de la suerte: 656.

Sagitario: Necesitas ahorrar más esta semana, se viene un gasto muy fuerte. Procura estar cerca de los tuyos y protegerlos, la inseguridad está muy fuerte.

Color de la semana: Azul.

Número de la suerte: 37.

Capricornio: Has dejado de lado a la familia y procuras otros pendientes, eso no debe ser, busca tener una buena reñación con todos los integrantes. No te quejes mucho, realmete tu vida no es mala. Evita ser pesimista.

Color de la semana: Cobre.

Número de la suerte: 789.

Acuario: Intenta no estresarte con el trabajo, te convocrán a una reunión importante, puede que te asiendan de puesto. Ya declara tu amor a esa persona, no vivas dentro de las ilusiones, pisa la realidad.

Color de la semana: Violeta.

Número de la suerte: 789.

Piscis: Encontrarás un trabajo muy bueno en elque crecerás profesionalmente, olvídate de las amistades envidiosas, es tiempo de renovar a esas personas cercanas. Todo va muy bien en el amor.

Color de la semana: Magenta.

Número de la suerte: 654.