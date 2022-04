Horóscopo semanal del 17 al 23 de abril con Padme Vidente

Aries: La vida en pareja te puede ser difícil, pero debes de tener mucha paciencia esta semana.

Color de la semana: Naranja.

Número de la suerte: 345.

Tauro: Es una semana muy positiva para ti, por lo que aprovéchala para realizar actividades al aire libre.

Color de la semana: Rosa.

Número de la suerte: 101.

Géminis: Es importante que aprendas a sanar los bloqueos del pasado que no te permiten sentirte confiado ahora mismo.

Color de la semana: Verde.

Número de la suerte: 278.

Cáncer: Lograrás que tu gran ímpetu te ayude a aprovechar tus mejores ideas de una manera adecuada en toda esta semana.

Color de la semana: Índigo.

Número de la suerte: 888.

Leo: Tienes que descargar todo lo desagradable que hayas experimentado y buscar la forma de convertirlo en un pensamiento de gratitud.

Color de la semana: Negro.

Número de la suerte: 278.

Virgo: Es un momento en el que debes sacar hacia el exterior muchas de las emociones que tienes guardadas para que puedas fluir.

Color de la semana: Verde menta.

Número de la suerte: 223.

Libra: No es una buena semana para exigir a tu pareja lo que en otro momento sería natural, ya que no atraviesa por un buen momento, aunque aún no lo sepas.

Color de la semana: Carmín.

Número de la suerte: 002.

Escorpio: Esta semana deberás de estar al pendiente de tu salud y cuidar tu alimentación.

Color de la semana: Dorado.

Número de la suerte: 711.

Sagitario: El amor estará estable, pero deberás aprender a ver más allá de las apariencias.

Color de la semana: Ámbar.

Número de la suerte: 661.

Capricornio: Será una semana en la que deberás tomar con mucha calma la forma en la que vas a desarrollar tus nuevos planes.

Color de la semana: Amarillo claro.

Número de la suerte: 559.

Acuario: Sentirás que tu gran energía te lleva a realizar nuevas iniciativas y muchos progresos en tu manera de crear.

Color de la semana: Blanco.

Número de la suerte: 256.

Piscis: Esta semana necesitarás dedicarte tiempo a ti para atenderte, mimarte y regalarte esos cuidados que nunca te das.

Color de la semana: Azul cielo.

Número de la suerte: 007.