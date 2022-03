Horóscopo semanal del 20 al 26 de marzo con Padme Vidente

Horóscopo Semanal

Aries: Parece que esta semana te llover´án los pretendientes, estarás conociendo muchas personas a las cuales les gustarás por tu carisma y belleza.

Color de la semana: Ámbar.

Número de la suerte: 4.

Tauro: Querito Torito, no te frustres con tanta carga de trabajo, está bien ser diligente pero es necesario que descanses y te relajes, si puedes salir a otro lugar, sal a recibir la primavera en un lugar especial.

Color de la semana: Rosa.

Número de la suerte: 27.

Géminis: Alguien de tu familia está muy preocupado por una situación, eres el único que puede apoyarlo, no lo dejes solo.

Color de la semana: Naranja.

Número de la suerte: 500.

Cáncer: Si estás en busca de otro trabajo, déjame decirte que estás de suerte, esta semana te caerán varias propuestas,tendrás que decidir muy bien, piensa en tus tiempos.

Color de la semana: Gris.

Número de la suerte: 1065.

Leo: Momento de sanar el corazón, si acabas de terminar tu relación, no apresures las cosas con otra, es mejor darte un tiempo a solas, recupera toda la energía que esta persona te quitó.

Color de la semana: Esmeralda.

Número de la suerte: 200.

Virgo: ¿Te encuentras enamorado? No sabes si esta persona te hará bien, solo recuerda que la duda tambuén es una alerta, si no estás seguro, es mejor que no inicies esta relación.

Color de la semana: Verde.

Número de la suerte: 1.

Libra: La soledad no es mala, ya necesitabas respirar tu propio aire, este nuevo ciclo te ayudará a fortalecer tu mente y energía. Volverás a encontrar el amor, no te desesperes.

Color de la semana: Lila.

Número de la suerte: 89.



Escorpio: Ya estás comenzando a rendir cuentas de éxito en el trabajo, tus superiores están muy contentos contigo, sigue por el camino que vas y trata de no distraerte.

Color de la semana: Guinda.

Número de la suerte: 100.

Sagitario: Oye, no estás muy bien de salud, hace mucho que sueñas con ese cuerpazo, pero has dejado las ideas en el aire, lucha por ese sueño y cumple contigo mismo lo que has querido para ti.

Color de la semana: Violeta.

Número de la suerte: 45.

Capricornio: Evita entrometerte en relaciones amorosas de las que no formas parte, respeta a la otra persona, el amor no se encuentra robando al ser amado, se da por sí solo. Lo que mal comienza, mal acaba.

Color de la semana: Amarillo.

Número de la suerte: 301.

Acuario: Ya era hora de que salieras de tu ambiente rutinario, si tienes en mente un paseo o fiesta, evita excederte, por muy contento que estés, no arriesgues tu cuerpo.

Color de la semana: Negro.

Número de la suerte: 7000.

Piscis: Estás entrando a la etapa más plena de tu vida, pronto comenzarás a centrarte en la formalidad de tu relación. Oye Piscis, no dejes que nadie te manipule, cuidado con las malas amistades, existen algunas personas dentro de tu entorno que no te hacen bien.

Color de la semana: Cobre.

Número de la suerte: 003.