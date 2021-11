Horóscopo semanal del 28 de noviembre al 4 de diciembre con Padme Vidente

Aries

Tienes que buscar salir en pareja y divertirse, busquen un lugar nuevo. Es momento de distraerse y olvidarse del mundo exterior. No esperes un turno, lucha por eso que quieres, gánate ese lugar. ¡Ya abandona la pereza y los malos hábitos!

Color de la semana: Verde.

Número de la semana: 095.

Tauro

Se vienen sorpresas en cuestiones del amor. Tienes que cuidar más tu alimentación, sabes que te has dejado llevar por la gula, pero no te hará bien esta adicción a la comida.

Color de la semana: Plata.

Número de la semana: 40.

Géminis

Será una semana un tanto extraña, estrás pensando en algo que hiciste o firmaste y te cuestionarás si estuvo bien o no, sea lo que sea, esta decisión afectará tu futuro, así que solo queda esperar. Eso sí, habrá cambios en los planes profesionales.

Color de la semana: Dorado.

Número de la semana: 26.

Cáncer

¡Cuidado! Estarás muy delicado del estómago, has comido mal y te pones nerviosos con frecuencia. Trata de cuidarte o pagarás un precio alto en la salud.

Color de la semana: Azul.

Numero de la semana: 900.

Leo

Adelantaste mucho trabajo, por lo cual será una semana tranquila en general. Te hará bien quedarte en casa, necesitas un tiempo del calor del hogar y llenarte de vibras familiares.

Color de la semana: Cobre.

Número e la semana: 8.

Virgo

Estás abandonando tu vida personal, sal a divertirte un poco y relájate. Parece que quieres un cambio de imagen y esto no saldrá nada barato, puedes hacerlo siempre y cuando tengas los ahorros suficientes.

Color de la semana: Negro.

Número de la semana: 307.

Libra

El estrés y la tensión serán la causa de ciertas adversidades en tu ámbito familiar. Es recomendable que hagas ejercicios de respiración frecuentemente y trates de calmar culaquier mal impulso, tu familia merece respeto y amor.

Color de la semana: Magenta.

Número de la semana: 4.

Escorpio

Piensas que tu trabajo no es lo que mereces, no te ha ido tan bien, sin embargo debes pensar que es un privilegio estar en donde estás, recuerda que en el trabajo hay malos momentos, pero también momentos magníficos y excelentes. No te desmotives y piensa en todo lo que has ganado y logrado con esta labor.

Color de la semana: Rojo.

Número de la semana: 57.

Sagitario

Ten cuidado con las molestias musculares. Necesitas alguna actividad estimulante para la mente, también será bueno que te des un tiempo para reír.

Color de la semana: Verde.

Número de la semana: 77.

Capricornio

Recibir´s una buena noticia de alguien querido que se encuentra lejos. Estarás resolviendo ese problema legal, es muy probable que tengas suerte en ello o salgas librado de posibles sentencias. No seas ambicioso con todo lo que consumes, los excesos te pueden enfermar.

Color de la semana: Naranja.

Número de la semana: 5.

Acuario

Te harán enojar mucho algunos comentarios externos, sentirás una furia tremenda, pero debes controlar esta emoción. Date un tiempo para cuidar y amar tu cuerpo.

Color de la semana: Violeta.

Número de la semana: 86.

Piscis

Si quieres gozar de buena salud, trata de alimentarte con comida más sana y equilibrada, te sentirás bien y te verás mejor. Vas a tener mucha energía positiva.

Color de la semana: Lila.

Número de la semana: 579.