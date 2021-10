Horóscopo semanal del 31 de octubre al 6 de noviembre con Padme Vidente

Aries

Dejas que los demás decidan por ti, no te dejes influenciar y piensa por ti mismo. Rompe las cadenas que te unan a circunstancias y personas negativas, si sigues con ellas, te llenarás de daños, ya olvídalas.

Color de la semana: Negro.

Número de la semana: 008.

Tauro

Semana llena de nuevas emociones y aventuras. Te llegará una propuesta sorpresa. En el amor, deja de lado los asuntos cotidianos que te preocupan, ya que esto podría debilitar tu vida de relación. Mejor piensa en cómo divertirte o salir de la rutina.

Color de la semana: Naranja.

Número de la semana: 287.

Géminis

Estás estancado en la monotonía, ya no tienes placer por las cosas que realizas y has optado por copiar en todo a los demás, debes salir de tu tristeza y desarrollar tu creatividad, no imites a otros, hay que ser original.



Color de la semana: Amarillo.

Número de la semana: 007.

Cáncer

Muchas deudas, es preferible que comiences a pagar ya todo lo que debes, no guardes el dinero por temor, comienza a saldar todo.

Color de la semana: Rosa.

Numero de la semana: 980.

Leo

Problemas con la familia, recuerda que hay que practicar la tolerancia con los otros y respetar sus puntos de vista, no intervengas en asuntos ajenos.



Color de la semana: Verde.

Número e la semana: 624.

Virgo

Tu pareja u otra persona te ayudará a encaminar tus sueños y ampliar tus perspectivas.

Color de la semana: Violeta.

Número de la semana: 677.

Libra

Te irá bien, tus acciones devolverán resultados exitosos y beneficios para ti. Triunfarás en tus propósitos si tratas bien a las personas. Las relaciones en el trabajo pondrán el acento en el compromiso y será buen momento para sellar nuevas alianzas. En el amor se avecinan importantes novedades. Posibilidad de conocer a alguien que cambie el rumbo de tu vida amorosa.

Color de la semana: Cobre.

Número de la semana: 976.

Escorpio

Futuro exitoso en el plano económico y sentimental. Una persona que desea reconciliarse contigo tendrá algún detalle o presente.

Color de la semana: Rojo.

Número de la semana: 470.

Sagitario

Pasarás un excelente momento. Una amistad te advertirá de los riesgos que implica retomar contacto con esa persona que te hizo daño.

Color de la semana: Gris.

Número de la semana: 11.

Capricornio

El tiempo sigue pasando y no tomas iniciativas para recuperar la comunicación con esa persona que te interesa. Si mantienes esta actitud podrías perder la oportunidad.

Color de la semana: Café.

Número de la semana: 876.

Acuario

Cuidado, pasarás un momento que descontrolará tus emociones. Sigues con los celos, recuerda que para decir la verdad, siempre hay que investigar y conocer bien la situación.

Color de la semana: Lila

Número de la semana: 478.

Piscis

Es momento de borrar los sentimientos negativos y recuerdos dolorosos del pasado. No es buena idea que provoques a tus demás compañeros con ciertos comentarios. Acabarás por hacerte odiar.

Color de la semana: Negro.

Número de la semana 341.