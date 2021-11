Horóscopo semanal del 7 al 13 de noviembre con Padme Vidente

Horóscopo Semanal

Aries: Desconfiarás de tu pareja, te has separado un poco de la relación por temor a todas esas sospechas. Tú mismo has creado esta atmósfera tóxica al inventar películas mentales. Todos cometemos errores. Habla con tu pareja y resuelve todo.

Color de la semana: Amarillo.

Número de la suerte: 290.

Tauro: Te dirán cómo actuar, criticarán tu forma de ser, cómo te ves, cuestionarán tus decisiones, pero no debes hacer caso. El dueño de tu vida eres tú. No trates de complacer a quien, en el fondo, realmente no le importas.

Color de la semana: Rojo.

Número de la suerte: 765.

Géminis: Mucha suerte en el dinero, habrá intercambios comerciales. Por otro lado, en cuestiones de salud, debes ser más precavido, podrías hacerte daño con algún objeto punzante. Fíjate bien por dónde caminas.

Color de la semana: Naranja.

Número de la suerte: 765.

Cáncer: Cuidado con ser tan insistente, porque lo único que puedes conseguir es que haya un alejamiento con respecto a ti, dicen que el que se mete en medio de una relación es al final el que sale perdiendo.

Color de la semana: Rojo.

Número de la suerte: 222.

Leo: Los solteros traerán toda la suerte de su lado, puede que conozcas al amor de tu vida. Llegará quien te corresponda de buena forma. Si ya tienes pareja, es muy probale que te propongan matrimonio. Semana de compartir mucho afecto y amor.

Color de la semana: Rosa.

Número de la suerte: 117.

Virgo: Una semana de eventos en sociedad, vas a conocer mucha gente y te enamorarás en más de una ocasión. Puede que encuentres a tu alma gemela. Si tienes una relación, pasarás momentos incómodos, traten de reflexionar sobre su posible o no futuro, buesquen lo que ambos tienen en común.

Color de la semana: Negro.

Número de la suerte: 900.

Libra: Muchos problemas esta semana, recuerda que tú puedes enfrentar todo si tan solo te enfocas en resolver las cosas. Si te quedas estancado en la depresión, jamás lograrás nada.

Color de la semana: Verde.

Número de la suerte: 789.

Escorpio: Puede ser un día perfecto para pasar en familia, de alguna manera necesitas estar a su lado, te sentirás reconfortada y muy tranquilo. Etapa favorable para la salud debido a las buenas posiciones astrales. Evita contagiarte de las preocupaciones ajenas.

Color de la semana: Azul.

Número de la suerte: 543.

Sagitario: Seamana favorable en lo laboral, te van acargar la mano porque saben de tus capacidades y talentos, eres una pieza muy importante en el equipo. Se vienen nuevos proyectos, crecerás mucho en cuestiones de trabajo.

Color de la semana: Ámbar.

Número de la suerte: 339.

Capricornio: Tienes pareja, pero parece que no le das su lugar. Eres muy individualista y esa no es la mejor actitud en una relación. Si no quieres compartir ni tu tiempo ni tu espacio con alguien, es mejor terminar.

Color de la semana: Cobre.

Número de la suerte: 678.

Acuario: Esta semana te estarán observandi bastante, darás mucho de qué hablar. Es probable que recibas malos comentarios de alguna persona, pero es importante que tengas claro que no importa lo que te digan, si se trata de algo sobre una persona que conoces y que quieres, no le hagas caso.

Color de la semana: Violeta.

Número de la suerte: 354.

Piscis: Puede que haya un conflicto con alquien querido y muy cercano, no dejes que esto afecte de manera permanente su amistad.

Color de la semana: Plata.

Número de la suerte: 565.