Los signos más afectados del 18 al 23 de agosto por la energía tensa de la alineación de Marte y Neptuno

Entre el 18 y el 23 de agosto de 2026, Marte en Cáncer y Neptuno en Aries protagonizarán una cuadratura: un aspecto astrológico de 90 grados asociado con tensión, desafíos y la necesidad de realizar ajustes. La configuración puede generar momentos de confusión sobre cómo actuar, especialmente cuando los impulsos emocionales de los signos del zodiaco se enfrentan con situaciones que no ofrecen respuestas claras.

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Marte representa la acción, el deseo, la iniciativa y la manera de enfrentar los conflictos, mientras que Neptuno se relaciona con la sensibilidad, la intuición, los ideales y aquello que puede resultar difícil de definir. La combinación de agua y fuego puede hacer que las emociones interfieran con la capacidad de actuar con precisión.

Para estos signos, el período puede convertirse en una oportunidad para detectar errores, evitar decisiones impulsivas y establecer límites más claros. Estas son las predicciones de la semana, según la astrología.

Horóscopo: los 8 signos más afectados por la cuadratura entre Marte en Cáncer y Neptuno en Aries

Aries : podrías sentir que quieres avanzar rápidamente, pero determinadas circunstancias te obligarán a detenerte y revisar tus planes. La principal advertencia será evitar actuar basándote únicamente en una intuición pasajera y comprobar primero que tienes toda la información necesaria.

: podrías sentir que quieres avanzar rápidamente, pero determinadas circunstancias te obligarán a detenerte y revisar tus planes. La principal advertencia será evitar actuar basándote únicamente en una intuición pasajera y comprobar primero que tienes toda la información necesaria. Cáncer : Marte transitando tu signo puede aumentar tu determinación, pero la cuadratura con Neptuno puede hacer que algunas emociones interfieran con tus decisiones. Antes de iniciar una discusión o tomar una determinación importante, será conveniente darte tiempo para comprender qué necesitas realmente.

: Marte transitando tu signo puede aumentar tu determinación, pero la cuadratura con Neptuno puede hacer que algunas emociones interfieran con tus decisiones. Antes de iniciar una discusión o tomar una determinación importante, será conveniente darte tiempo para comprender qué necesitas realmente. Libra : una situación profesional o familiar puede colocarte frente a responsabilidades que no habías previsto. El desafío estará en no asumir compromisos únicamente para evitar un conflicto y aprender a expresar claramente hasta dónde puedes llegar.

: una situación profesional o familiar puede colocarte frente a responsabilidades que no habías previsto. El desafío estará en no asumir compromisos únicamente para evitar un conflicto y aprender a expresar claramente hasta dónde puedes llegar. Capricornio : las relaciones pueden convertirse en el escenario de cierta tensión. Alguien podría enviar señales contradictorias y llevarte a interpretar más de lo que realmente está diciendo, por lo que será fundamental preguntar directamente antes de sacar conclusiones.

: las relaciones pueden convertirse en el escenario de cierta tensión. Alguien podría enviar señales contradictorias y llevarte a interpretar más de lo que realmente está diciendo, por lo que será fundamental preguntar directamente antes de sacar conclusiones. Géminis : un asunto económico puede generar incertidumbre si no revisas cuidadosamente las condiciones de un acuerdo. Evita comprometer dinero o recursos en proyectos poco claros y presta atención a los detalles antes de aceptar una propuesta.

: un asunto económico puede generar incertidumbre si no revisas cuidadosamente las condiciones de un acuerdo. Evita comprometer dinero o recursos en proyectos poco claros y presta atención a los detalles antes de aceptar una propuesta. Virgo : tus vínculos laborales pueden atravesar un momento de confusión. Una promesa o propuesta podría parecer atractiva, pero necesitará ser analizada con calma para comprobar si realmente coincide con tus objetivos y posibilidades.

: tus vínculos laborales pueden atravesar un momento de confusión. Una promesa o propuesta podría parecer atractiva, pero necesitará ser analizada con calma para comprobar si realmente coincide con tus objetivos y posibilidades. Sagitario : una situación relacionada con el hogar o la familia puede despertar emociones que estaban contenidas. El desafío será evitar responder desde el enojo y encontrar una manera más constructiva de establecer tus límites.

: una situación relacionada con el hogar o la familia puede despertar emociones que estaban contenidas. El desafío será evitar responder desde el enojo y encontrar una manera más constructiva de establecer tus límites. Piscis: la cuadratura puede aumentar tu sensibilidad y hacerte absorber con facilidad las preocupaciones de otras personas. Necesitarás diferenciar tus propias necesidades de las expectativas ajenas para evitar agotarte intentando solucionar problemas que no te corresponden.

¿Cuál es la energía disponible de la cuadratura entre Marte en Cáncer y Neptuno en Aries?

La cuadratura de 90 grados genera fricción entre ambos planetas. En este caso, Marte avanza por Cáncer (un signo de agua vinculado con las emociones, la familia y la necesidad de protección), mientras Neptuno permanece en Aries (casa de fuego relacionado con la iniciativa, la independencia y el impulso de comenzar nuevos caminos).

Esta combinación puede producir una sensación de querer actuar, pero no tener completamente claro hacia dónde dirigir la energía. Durante estos días, la energía disponible puede manifestarse a través de:



Impulsividad emocional : una reacción surgida en un momento de sensibilidad puede generar consecuencias que después deban corregirse.

: una reacción surgida en un momento de sensibilidad puede generar consecuencias que después deban corregirse. Confusión en los objetivos : algunas personas podrían comenzar algo sin haber definido correctamente qué quieren conseguir.

: algunas personas podrían comenzar algo sin haber definido correctamente qué quieren conseguir. Expectativas poco realistas : una propuesta puede parecer mucho más prometedora de lo que realmente es.

: una propuesta puede parecer mucho más prometedora de lo que realmente es. Dificultades para establecer límites : la necesidad de ayudar o proteger a otros puede llevar a asumir responsabilidades ajenas.

: la necesidad de ayudar o proteger a otros puede llevar a asumir responsabilidades ajenas. Mayor sensibilidad : las emociones pueden influir con fuerza sobre las decisiones y la manera de interpretar las acciones de los demás.

: las emociones pueden influir con fuerza sobre las decisiones y la manera de interpretar las acciones de los demás. Necesidad de comprobar información : antes de tomar decisiones importantes, será conveniente verificar datos y evitar actuar por rumores o suposiciones.

: antes de tomar decisiones importantes, será conveniente verificar datos y evitar actuar por rumores o suposiciones. Conflictos indirectos : en lugar de expresar abiertamente el enojo, algunas personas podrían manifestarlo mediante silencios, evasivas o actitudes ambiguas.

: en lugar de expresar abiertamente el enojo, algunas personas podrían manifestarlo mediante silencios, evasivas o actitudes ambiguas. Revisión de prioridades: la tensión puede servir para descubrir qué objetivos realmente merecen esfuerzo y cuáles estaban sostenidos únicamente por expectativas.

A pesar de su carácter desafiante, una cuadratura no tiene por qué representar únicamente acontecimientos negativos. En astrología, este tipo de aspecto también puede funcionar como un motor de cambio. La incomodidad obliga a identificar aquello que no está funcionando y buscar una estrategia diferente.