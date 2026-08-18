4 ideas de libros viejos con decoupage DIY para hacer marcos vintage

El decoupage DIY se ha convertido en tendencia en los últimos meses por la facilidad que ofrece para transformar objetos olvidados en casa en decoraciones bonitas y funcionales. En el caso de los libros viejos que tienes guardados en los libreros, puedes darles un segundo uso y convertirlos en originales marcos vintage. Te explicamos cómo hacerlo con este sencillo paso a paso .

Paso a paso para hacer marcos vintage con libros viejos

Lo primero que debes tener a la mano para realizar este proyecto es escoger los libros viejos que quieras reciclar. Si son de puro texto, mucho mejor, ya que sus páginas pueden darle un aspecto vintage más auténtico . Después, sigue las siguientes instrucciones:

1. Marco con páginas de libros antiguos: Utiliza un marco de madera sencillo y cúbrelo con fragmentos de páginas de libros viejos, colocados de manera irregular para crear un efecto envejecido. Puedes añadir una capa de barniz transparente para proteger el papel y darle un acabado vintage. Es recomendable colocarlo en una sala, biblioteca o estudio, especialmente junto a muebles de madera.

Ideas de libros viejos con decoupage para decorar.|PINTEREST

2. Marco con flores y letras antiguas: Recorta de libros viejos algunas ilustraciones de flores, hojas, letras o pequeños dibujos y combínalos sobre el marco mediante la técnica de decoupage. El resultado tendrá un estilo romántico y delicado. Queda muy bien en una recámara, tocador o rincón de lectura, acompañado de fotografías familiares.

3. Marco vintage con páginas envejecidas: Para conseguir un aspecto más antiguo, utiliza páginas de libros con tonos amarillentos y rompe ligeramente los bordes antes de pegarlas. Puedes aplicar una pequeña cantidad de pintura color café en las esquinas para acentuar el efecto desgastado. Es ideal para colocar en una entrada, pasillo o mueble auxiliar, donde pueda convertirse en un detalle decorativo.

Ideas de marcos hechos con libros viejos.|PINTEREST