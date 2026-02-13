Los signos bendecidos por el universo del 13 al 28 de febrero por la alineación entre Mercurio y Júpiter
Ya se encuentra activa la alineación de Mercurio y Júpiter en trino (trígono). Estos son los signos del zodiaco más favorecidos por su energía cósmica disponible.
Del 13 al 28 de febrero de 2026, el cielo astrológico activa una de las configuraciones más favorables del mes: el trígono entre Mercurio en Piscis y Júpiter en Cáncer. Esta alineación armónica genera un clima de expansión, optimismo y oportunidades para todos los signos del zodiaco, especialmente en temas vinculados a la comunicación, los proyectos, el aprendizaje y el crecimiento emocional.
En astrología, los trígonos representan alineaciones fluidas y positivas. En este caso, Mercurio se conecta con Júpiter y potencia la intuición, la empatía y la capacidad de tomar decisiones alineadas con el bienestar emocional. Estos son los signos del zodiaco alcanzados por la dicha durante dicho periodo.
Los 4 signos más beneficiados por el trígono entre Mercurio en Piscis y Júpiter en Cáncer en febrero de 2026
- Tauro: recibe estabilidad emocional y buenas noticias en temas económicos o familiares. El trígono le brinda seguridad para tomar decisiones importantes, cerrar acuerdos y proyectarse a largo plazo con mayor confianza y claridad.
- Cáncer: es uno de los grandes protagonistas de este tránsito, ya que Júpiter se encuentra en su signo, potenciando su crecimiento personal y emocional. Durante estos días puede recibir noticias positivas relacionadas con estudios, viajes, proyectos familiares o decisiones importantes que abren nuevas etapas de vida. También se favorece su autoestima y su confianza interna.
- Escorpio: se ve beneficiado en el plano profesional y emocional, con oportunidades de expansión, crecimiento laboral o nuevas alianzas. Puede surgir una propuesta que lo saque de su zona de confort, pero que le permita evolucionar. También se favorecen viajes, estudios y procesos de transformación interna.
- Piscis: con Mercurio en su signo, vive un período de claridad mental, inspiración y conexión con su propósito personal. Puede encontrar respuestas a dudas internas, recibir propuestas laborales o creativas y tomar decisiones alineadas con su intuición. Es una etapa ideal para comunicar deseos, iniciar proyectos y expresar lo que siente sin miedo.
¿Cuál es la energía disponible del trígono entre Mercurio y Júpiter en febrero de 2026?
El trígono entre Mercurio y Júpiter activa una energía de expansión consciente, crecimiento emocional y oportunidades favorables. Es un tránsito que facilita el aprendizaje, la comunicación sincera, las conversaciones importantes y la toma de decisiones desde la intuición más que desde el miedo.
Durante este período, la energía disponible invita a confiar en el propio proceso, animarse a pensar en grande y abrirse a nuevas posibilidades. La influencia de los signos de agua permite sanar heridas emocionales, fortalecer vínculos y proyectar el futuro desde un lugar más optimista, sensible y alineado con el bienestar personal.