Los signos bendecidos por el universo del 13 al 28 de febrero por la alineación entre Mercurio y Júpiter

Del 13 al 28 de febrero de 2026, el cielo astrológico activa una de las configuraciones más favorables del mes: el trígono entre Mercurio en Piscis y Júpiter en Cáncer. Esta alineación armónica genera un clima de expansión, optimismo y oportunidades para todos los signos del zodiaco, especialmente en temas vinculados a la comunicación, los proyectos, el aprendizaje y el crecimiento emocional.

En astrología, los trígonos representan alineaciones fluidas y positivas. En este caso, Mercurio se conecta con Júpiter y potencia la intuición, la empatía y la capacidad de tomar decisiones alineadas con el bienestar emocional. Estos son los signos del zodiaco alcanzados por la dicha durante dicho periodo.

Los 4 signos más beneficiados por el trígono entre Mercurio en Piscis y Júpiter en Cáncer en febrero de 2026

Tauro : recibe estabilidad emocional y buenas noticias en temas económicos o familiares. El trígono le brinda seguridad para tomar decisiones importantes, cerrar acuerdos y proyectarse a largo plazo con mayor confianza y claridad.

: recibe estabilidad emocional y buenas noticias en temas económicos o familiares. El trígono le brinda seguridad para tomar decisiones importantes, cerrar acuerdos y proyectarse a largo plazo con mayor confianza y claridad. Cáncer : es uno de los grandes protagonistas de este tránsito, ya que Júpiter se encuentra en su signo, potenciando su crecimiento personal y emocional. Durante estos días puede recibir noticias positivas relacionadas con estudios, viajes, proyectos familiares o decisiones importantes que abren nuevas etapas de vida. También se favorece su autoestima y su confianza interna.

: es uno de los grandes protagonistas de este tránsito, ya que Júpiter se encuentra en su signo, potenciando su crecimiento personal y emocional. Durante estos días puede recibir noticias positivas relacionadas con estudios, viajes, proyectos familiares o decisiones importantes que abren nuevas etapas de vida. También se favorece su autoestima y su confianza interna. Escorpio : se ve beneficiado en el plano profesional y emocional, con oportunidades de expansión, crecimiento laboral o nuevas alianzas. Puede surgir una propuesta que lo saque de su zona de confort, pero que le permita evolucionar. También se favorecen viajes, estudios y procesos de transformación interna.

: se ve beneficiado en el plano profesional y emocional, con oportunidades de expansión, crecimiento laboral o nuevas alianzas. Puede surgir una propuesta que lo saque de su zona de confort, pero que le permita evolucionar. También se favorecen viajes, estudios y procesos de transformación interna. Piscis: con Mercurio en su signo, vive un período de claridad mental, inspiración y conexión con su propósito personal. Puede encontrar respuestas a dudas internas, recibir propuestas laborales o creativas y tomar decisiones alineadas con su intuición. Es una etapa ideal para comunicar deseos, iniciar proyectos y expresar lo que siente sin miedo.

¿Cuál es la energía disponible del trígono entre Mercurio y Júpiter en febrero de 2026?

El trígono entre Mercurio y Júpiter activa una energía de expansión consciente, crecimiento emocional y oportunidades favorables. Es un tránsito que facilita el aprendizaje, la comunicación sincera, las conversaciones importantes y la toma de decisiones desde la intuición más que desde el miedo.

Durante este período, la energía disponible invita a confiar en el propio proceso, animarse a pensar en grande y abrirse a nuevas posibilidades. La influencia de los signos de agua permite sanar heridas emocionales, fortalecer vínculos y proyectar el futuro desde un lugar más optimista, sensible y alineado con el bienestar personal.