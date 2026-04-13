Los signos bendecidos por el universo del 13 al 15 de abril por el tránsito de la Luna en Piscis

El clima astrológico de la tercera semana de abril se pone más sensible y espiritual con el ingreso de la Luna en Piscis. Este tránsito está activo desde el 13 de abril hasta el 15 por la tarde y marca un momento de conexión emocional profunda para varios signos del zodiaco.

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Durante estos días, las personas afectadas pueden experimentar una intuición más elevada y un clima ideal para recibir señales, inspiración y oportunidades inesperadas. En astrología, Piscis es el signo de la empatía, los sueños y la conexión con lo intangible.

Horóscopo: las bendiciones que recibirán algunos signos con la Luna en Piscis del 13 al 15 de abril de 2026

Cuando la Luna transita este signo, las emociones se amplifican y se potencian los procesos de sanación, creatividad y cierre de ciclos. En este contexto, varios signos del zodiaco podrán experimentar una "bendición" particular, entendida como un momento de claridad, alivio o inspiración.



Aries : recibes una señal interna que te ayuda a frenar y reflexionar. La bendición llega al conectar con tu mundo emocional.

: recibes una señal interna que te ayuda a frenar y reflexionar. La bendición llega al conectar con tu mundo emocional. Tauro : momentos de armonía en vínculos y amistades. Una conexión especial puede traerte alegría y contención.

: momentos de armonía en vínculos y amistades. Una conexión especial puede traerte alegría y contención. Cáncer : expansión emocional y espiritual. La bendición llega a través de una nueva perspectiva o aprendizaje.

: expansión emocional y espiritual. La bendición llega a través de una nueva perspectiva o aprendizaje. Virgo : mejoras en relaciones. Encuentras comprensión, empatía o reconciliación en un vínculo importante.

: mejoras en relaciones. Encuentras comprensión, empatía o reconciliación en un vínculo importante. Capricornio : comunicación más empática. Logras expresar lo que sientes de manera clara y sanadora.

: comunicación más empática. Logras expresar lo que sientes de manera clara y sanadora. Piscis: con la Luna en tu signo, todo se potencia. Recibes claridad, intuición y una sensación de renovación emocional.

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¿Cuál es la energía cósmica disponible del tránsito de la Luna en Piscis en abril 2026?

El tránsito de la Luna en Piscis, vigente del 13 al 15 de abril de 2026, aporta una energía profundamente emocional, intuitiva y espiritual. La casa pisciana es la última del zodiaco y está asociada a los cierres de ciclo, la introspección y la conexión con lo invisible.

Durante estos días, la energía disponible invita a soltar, perdonar y dejar atrás lo que ya no tiene lugar. Es un momento ideal para la reflexión, la creatividad y la sanación emocional. La intuición se encuentra especialmente activa, lo que permite tomar decisiones desde un lugar más conectado con el interior.

Además, este tránsito funciona como una antesala de la Luna Nueva en Aries, que se configurará tras el ingreso lunar en ese signo el 15 de abril por la tarde. Por eso, estos días representan un cierre energético necesario antes de un nuevo comienzo.

En términos generales, la Luna en Piscis ofrece una pausa sensible dentro del ritmo cotidiano, permitiendo reconectar con lo esencial y prepararse emocionalmente para iniciar una nueva etapa con mayor claridad y liviandad.