Los signos que deben cerrar ciclos urgentes antes del 31 de marzo de 2026

En la Astrología china, el cierre de cada mes no solo marca un cambio en el calendario, sino una transición en el flujo de la energía vital, la cual denomina Qi. Esta energía rige a los doce animales del zodiaco a través del cual comparte sus predicciones.

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Es por este motivo que las expectativas en esta última semana de marzo se disparan y quienes creen en la Astrología china siguen muy de cerca sus predicciones. Para este último tramo del mes, esta creencia afirma que algunas personas deberán cerrar ciclos urgentes.

La Astrología china y el fin de marzo

Hasta el próximo 31 de marzo la Astrología china lo considera como una fase de "tierra intermedia" ya que la energía del animal mensual actual comienza a ceder su lugar al siguiente, por lo que permite un periodo de introspección y balance.

Para esta creencia, es tiempo para concluir proyectos pendientes y limpiar el entorno físico y espiritual. De esta manera, se puede comenzar a alinear las acciones personales con las características del signo entrante para aprovechar su impulso específico.

¿Qué signos deben cerrar ciclos urgentes?

Durante estos últimos días de marzo, la interacción entre los cinco elementos (madera, fuego, tierra, metal y agua) alcanza un punto de saturación que puede manifestarse como una renovación de metas o una necesidad de descanso profundo, afirma la Astrología china.

Es por todo esto que sus predicciones remarcan que, al encontrarnos bajo la influencia del Año del Caballo de Fuego, la velocidad de los eventos se acelera y exigen soltar obstáculos para no arrastrar deudas kármicas o emocionales al segundo trimestre del año.

