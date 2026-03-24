Los signos que deben cerrar ciclos urgentes antes del 31 de marzo de 2026
Estos signos deberán cerrar ciclos urgentes antes del 31 de marzo. La Astrología china predice quiénes tendrán un cierre de mes muy particular.
En la Astrología china, el cierre de cada mes no solo marca un cambio en el calendario, sino una transición en el flujo de la energía vital, la cual denomina Qi. Esta energía rige a los doce animales del zodiaco a través del cual comparte sus predicciones.
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Es por este motivo que las expectativas en esta última semana de marzo se disparan y quienes creen en la Astrología china siguen muy de cerca sus predicciones. Para este último tramo del mes, esta creencia afirma que algunas personas deberán cerrar ciclos urgentes.
La Astrología china y el fin de marzo
Hasta el próximo 31 de marzo la Astrología china lo considera como una fase de "tierra intermedia" ya que la energía del animal mensual actual comienza a ceder su lugar al siguiente, por lo que permite un periodo de introspección y balance.
Para esta creencia, es tiempo para concluir proyectos pendientes y limpiar el entorno físico y espiritual. De esta manera, se puede comenzar a alinear las acciones personales con las características del signo entrante para aprovechar su impulso específico.
¿Qué signos deben cerrar ciclos urgentes?
Durante estos últimos días de marzo, la interacción entre los cinco elementos (madera, fuego, tierra, metal y agua) alcanza un punto de saturación que puede manifestarse como una renovación de metas o una necesidad de descanso profundo, afirma la Astrología china.
Es por todo esto que sus predicciones remarcan que, al encontrarnos bajo la influencia del Año del Caballo de Fuego, la velocidad de los eventos se acelera y exigen soltar obstáculos para no arrastrar deudas kármicas o emocionales al segundo trimestre del año.
- El Tigre: La energía del Caballo (su aliado natural) lo impulsa, pero también puede quemarlo si no suelta situaciones del pasado. Conflictos territoriales o de autoridad. Si hay rencores con figuras de poder o familiares que han limitado su crecimiento, este es el momento de perdonar y avanzar.
- La Rata: Se encuentra en una posición de "choque" energético con la intensidad del Caballo de Fuego. Esto genera una fricción que agota sus recursos. Malos hábitos financieros o gastos hormiga. Debe poner en orden sus cuentas y finalizar proyectos que no están dando frutos. No es momento de insistir en lo que no funciona.
- El Mono: Suele querer estar en todas partes, pero la energía actual le pide enfoque. Hay un ciclo de "dispersión" que debe terminar ya. Relaciones superficiales o compromisos sociales que solo consumen tiempo sin aportar valor. También debe cerrar procesos legales o administrativos que haya dejado pendientes.