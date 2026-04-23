Los signos que verán cumplidos sus deseos entre el 23 y el 30 de abril
Estos signos del zodiaco verán cumplidos sus deseos entre el 23 y el 30 de abril. La Numerología señala cómo la vibración energética los ayudará.
Todos atesoramos deseos y sueños por los que luchamos y pedimos a diario. Nuestra fe y esperanza están depositadas en lograr cumplirlos y es por eso que muchas creencias se llevan todas las miradas sobre sus predicciones.
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La Numerología es una de las creencias que aborda, entre muchos otros temas, los deseos de las personas. Esta hace alusión, de vez en cuando, cuando la vibración de los números y sus significados apuntan a parámetros que terminan alineando todo en favor de su concreción.
El 2026 para la Numerología
Este años es para la Numerología un año muy especial ya que la suma de los dígitos que lo componen terminan reduciéndolos al número 1. Por lo tanto, hace alusión a un ciclo de nuevos comienzos y liderazgo, marcado por una energía de iniciativa, independencia y originalidad.
Para esta creencia, el 2026 impulsa a las personas a tomar acción directa sobre sus ambiciones, favoreciendo el emprendimiento y la toma de decisiones audaces que definen el rumbo de la próxima década.
¿Qué signos verán cumplidos sus deseos?
La Numerología remarca que, a nivel colectivo, la energía del número 1 sugiere una fase de reinvención y descubrimientos importantes. De todos modos, en este último tramo del mes de abril, la vibración numerológica global se ve influenciada por el número 5 y por eso sus predicciones afirman que los siguientes tres signos del zodiaco tienen el camino despejado para manifestar sus deseos:
- Tauro: Abril es tu mes, pero esta última semana es particularmente potente debido a la coincidencia con tu regente numerológico de ciclo. El deseo que se cumple: Temas relacionados con la seguridad financiera o una resolución en el ámbito del hogar.
- Escorpio: Como signo opuesto a Tauro, recibes una descarga de energía "espejo". En Numerología, el 9 representa el cierre de ciclos para dejar espacio a lo nuevo. El deseo que se cumple: Un reconocimiento profesional largamente esperado o el fin de una situación emocional agotadora.
- Acuario: La energía del año 2026 vibra en perfecta sintonía con tu naturaleza visionaria durante esta semana. El deseo que se cumple: Una oportunidad inesperada de viaje o un proyecto creativo que finalmente recibe "luz verde".