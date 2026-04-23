Los signos que verán cumplidos sus deseos entre el 23 y el 30 de abril

Todos atesoramos deseos y sueños por los que luchamos y pedimos a diario. Nuestra fe y esperanza están depositadas en lograr cumplirlos y es por eso que muchas creencias se llevan todas las miradas sobre sus predicciones.

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La Numerología es una de las creencias que aborda, entre muchos otros temas, los deseos de las personas. Esta hace alusión, de vez en cuando, cuando la vibración de los números y sus significados apuntan a parámetros que terminan alineando todo en favor de su concreción.

El 2026 para la Numerología

Este años es para la Numerología un año muy especial ya que la suma de los dígitos que lo componen terminan reduciéndolos al número 1. Por lo tanto, hace alusión a un ciclo de nuevos comienzos y liderazgo, marcado por una energía de iniciativa, independencia y originalidad.

Para esta creencia, el 2026 impulsa a las personas a tomar acción directa sobre sus ambiciones, favoreciendo el emprendimiento y la toma de decisiones audaces que definen el rumbo de la próxima década.

¿Qué signos verán cumplidos sus deseos?

La Numerología remarca que, a nivel colectivo, la energía del número 1 sugiere una fase de reinvención y descubrimientos importantes. De todos modos, en este último tramo del mes de abril, la vibración numerológica global se ve influenciada por el número 5 y por eso sus predicciones afirman que los siguientes tres signos del zodiaco tienen el camino despejado para manifestar sus deseos:

