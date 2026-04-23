Los signos que descubrirán una verdad oculta entre el 23 y el 30 de abril de 2026, según el Tarot

La vida está llena de sorpresas y pueden darse en diferentes ámbitos. Además, no todas las sorpresas son positivas por lo que cuando alguien toma contacto con predicciones que se las anuncia, las expectativas se agigantan y el temor también.

En esta oportunidad, ha sido el Tarot la disciplina que afirma que las personas nacidas bajo la influencia de tres de los 12 signos del zodiaco descubrirán una verdad oculta entre el 23 y el 30 de abril de 2026. Esta sorpresa seguramente ocasionará cambios en sus vidas.

¿El Tarot realiza predicciones?

Lo primero que hay que entender es que el Tarot no funciona como una herramienta de predicción determinista o una "bola de cristal" que revela un destino inalterable. Esta creencia opera como un sistema de proyección simbólica y análisis de probabilidades.

Por lo tanto, a través de sus arcanos, la persona que consulta puede identificar tendencias actuales, bloqueos internos o posibles resultados basados en las decisiones presentes. Es por eso que el Tarot es considerado como una guía de orientación que ofrece una perspectiva ampliada sobre una situación, permitiendo que la persona tome conciencia de factores que quizá estaba ignorando.

¿Qué signos descubrirán una verdad oculta?

En torno a lo señalado, el Tarot tiene un enfoque que se desplaza de "adivinar el futuro" hacia el autoconocimiento y la estrategia y, para la última semana de abril de 2026, sugiere un periodo de revelaciones profundas impulsado por la carta de La Sacerdotisa y El Juicio.

Estos arcanos indican que los secretos que salen a la luz no buscan destruir, sino liberar de situaciones que ya no tienen sustento. A continuación, el Tarot señala cuáles son los signos del zodiaco que experimentarán este "despertar" de la verdad entre el 23 y el 30 de abril:

