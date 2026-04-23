La Cotorrisa y Aldo Rendón se burlan de la polémica boda de Un Tal Fredo: “Una boda económica de clase baja”

Han pasado un par de semanas desde que la polémica por la boda de Un Tal Fredo alcanzó su punto más álgido. Ahora, La Cotorrisa y Aldo Rendón han revivido el tema al recordar el tema en un episodio de podcast.

La boda de Un Tal Fredo ocurrió el 21 de marzo y, al tratarse de una celebración que duró varios días, abarcó la conversación en redes sociales. Posteriormente surgió una controversia alrededor de este influencer y wedding planner, por distintas razones como acusaciones de clasismo y de haber causado un impacto ambiental negativo en Cuatro Ciénegas, Coahuila (lugar del festejo).

A partir de la polémica, el influencer publicó un video pidiendo disculpas por la situación. Aseguró que se había tomado algunos días para "escuchar" la conversación a su alrededor y admitió que cometió "varios errores".

La Cotorrisa y Aldo Rendón se burlan de la boda de Un Tal Fredo

Ricardo Pérez y Slobotzky invitaron al stylist e influencer Aldo Rendón para un episodio de su podcast, La Cotorrisa. Entre los temas que tocaron, se encuentra la boda de Un Tal Fredo.

"Se me hace naquísimo casarse, las bodas de los hombres", comenzó diciendo Aldo Rendón en respuesta ante la posibilidad de que él llegara a contraer matrimonio. Rápidamente se relacionó esta declaración, entre risas, con la boda de Un Tal Fredo. "Peor así, una boda económica, de clase baja. Y luego la gente de que una boda de primer mundo".

Posteriormente, el stylist dio una fuerte declaración sobre los creadores de contenido en general y también dijo no estar de acuerdo con que Un Tal Fredo se encuentre entre los mejores wedding planners de nuestro país, lo cual han asegurado sus fans. "Los influencers son unos gatos todos, más los que fueron a esa boda".

Los conductores del podcast respondieron con carcajadas ante los comentarios de Aldo Rendón. Slobotzky agregó que la celebración de Un Tal Fredo había sido "apantalla-pend%&os" y enfatizó en que "la verdadera clase alta no sube sus bodas" a las redes.

