3 ideas creativas para reutilizar las bolsas de plástico de colores y hacer canastas bonitas

Usa las bolsas de plástico que tienes guardadas y nada más te están estorbando en la cocina. Puedes hacer canastas bonitas de colores con este material y, además de que son resistentes, también te ahorrarán un buen dinero.

Puedes hacer varios tamaños, ya sea para colocarlas como macetas aesthetic o para ir al mandado, estas canastas te podrían sacar de un apuro. Dale una segunda vida a tus bolsas con estos diseños chic para tu día a día.

Las mejores ideas para reciclar bolsas de plástico en canastas

1. Canasta tejida tipo crochet (estilo boho multicolor)

Usa tus bolsas de plástico para hacer canastas tipo chrochet|(ESPECIAL/Pinterest)

Primero limpia y seca bien las bolsas, luego córtales las asas y la base para quedarte con un rectángulo; dóblalo y corta tiras de unos 2 a 3 cm para formar “hilo plástico” (puedes unirlas haciendo pequeños nudos o encajando una tira dentro de otra).

Con ese material, usa un gancho grueso de crochet o incluso tus manos para tejer en punto básico (cadena y medio punto) formando un círculo para la base y luego levanta las paredes; alterna colores para crear un diseño degradado o tipo arcoíris. Al final, refuerza el borde con una vuelta más apretada para que mantenga su forma. Es ideal como canasta decorativa para baño o para guardar maquillaje.

2. Canasta rígida con trenzado en espiral

Debes limpiar y secar bien las bolsas, luego córtales las asas y la base para quedarte con un rectángulo; dóblalo y corta tiras largas de unos 3 cm para formar tiras resistentes.

Después, enrolla varias tiras juntas para hacer una “cuerda” gruesa y comienza a enrollarla en espiral desde el centro, fijando cada vuelta con hilo, silicón caliente o costura. Puedes ir cambiando de color en cada vuelta para lograr un efecto aesthetic tipo Pinterest. Al final, levanta los bordes siguiendo la misma técnica para formar la canasta. Es perfecta para frutero o centro de mesa.

3. Canasta tipo telar (con estructura firme)

Primero limpia y seca bien las bolsas, luego córtales las asas y la base para quedarte con un rectángulo; dóblalo y corta tiras anchas de unos 4 cm para que sean más resistentes.

Luego crea una base con cartón o una caja reciclada y pega tiras verticales alrededor (como si fuera un telar). Después entrelaza otras tiras horizontales pasando una arriba y otra abajo, alternando colores para crear patrones geométricos. Al final, dobla y pega los extremos hacia adentro para un acabado limpio. Es ideal como organizador para escritorio o canasta de regalos.