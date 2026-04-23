uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

4 peinados inspirados en Belinda que se ven hermosos en primavera 2026

Si ya no sabes cómo peinarte para lucir arreglada y en tendencia, puedes tomar como referencia el estilo de Belinda y hacerte uno de sus icónicos peinados.

peinados Belinda
Belinda tiene un estilo multifacético que se refleja hasta en sus peinados|Instagram. @belindapop

Escrito por: Andrea Ávila | DR

Para nadie es un secreto que Belinda no solo es una de las mejores cantantes de su generación, sino que también se ha convertido en un ícono de estilo para sus millones de seguidoras. Y es que desde siempre, la artista ha demostrado lo mucho que disfruta cuidar de su imagen, por lo que no es de extrañarse que en cada una de sus apariciones luce impecable gracias a los looks, peinados y maquillajes que vuelve tendencia.

Peinados en tendencia para la primavera 2026: los estilos inspirados en Belinda que quedan preciosos

peinados Belinda
4 peinados de Belinda que son perfectos para la primavera 2026|Instagram. @belindapop

peinados Belinda
4 peinados de Belinda que son perfectos para la primavera 2026|Instagram. @belindapop

  • Peinados tipo "half bun" de Belinda. Otro de los peinados por los que Belinda suele apostar para verse impecable en su día a día sin tener que sacrificar la comodidad, son las coletas medias, especialmente las que tienen silueta de "half bun". Además, este estilo es sumamente versátil, por lo que se puede hacer como chonguito o como coleta; en pelo lacio o rizado y hasta con fleco o con la cara limpia.
peinados Belinda
4 peinados de Belinda que son perfectos para la primavera 2026|Instagram. @belindapop

  • Clean look con trenzas para una imagen sofisticada. Los looks relamidos son una de los "beauty trends" que seguirán pisando fuerte durante todo 2026 y una de las que siempre los luce es Belinda, que derrocha estilo tanto con sus peinados como en el maquillaje. Las posibilidades son infinitas y van desde una coleta clásica hasta un moño alto con fruncidos y trencitas al frente para reemplazar al flequillo.
peinados Belinda
4 peinados de Belinda que son perfectos para la primavera 2026|Instagram. @belindapop

Tags relacionados
Belleza Belinda

Galerías y Notas Azteca UNO

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo