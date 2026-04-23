4 peinados inspirados en Belinda que se ven hermosos en primavera 2026

Para nadie es un secreto que Belinda no solo es una de las mejores cantantes de su generación, sino que también se ha convertido en un ícono de estilo para sus millones de seguidoras. Y es que desde siempre, la artista ha demostrado lo mucho que disfruta cuidar de su imagen, por lo que no es de extrañarse que en cada una de sus apariciones luce impecable gracias a los looks, peinados y maquillajes que vuelve tendencia.

Peinados en tendencia para la primavera 2026: los estilos inspirados en Belinda que quedan preciosos

Coleta estilo "messy" con dos mechones al frente. Entre las tendencias de belleza que están arrasando en esta temporada de primavera / verano 2026 los peinados de coletas con efecto "messy" son una apuesta infalible para Belinda, quien suele llevarlos con el rostro despejado o con un par de mechones cayendo sobre su rostro.

4 peinados de Belinda que son perfectos para la primavera 2026|Instagram. @belindapop

Lacio perfecto con raya media. Una cabellera lacia nunca falla, ya que luce increíble para todo tipo de ocasiones y combina muy bien con cualquier look. Por lo que si buscas peinados que sean fáciles de hacer y que además te hagan ver radiante

4 peinados de Belinda que son perfectos para la primavera 2026|Instagram. @belindapop

Peinados tipo "half bun" de Belinda. Otro de los peinados por los que Belinda suele apostar para verse impecable en su día a día sin tener que sacrificar la comodidad, son las coletas medias, especialmente las que tienen silueta de "half bun". Además, este estilo es sumamente versátil, por lo que se puede hacer como chonguito o como coleta; en pelo lacio o rizado y hasta con fleco o con la cara limpia.

4 peinados de Belinda que son perfectos para la primavera 2026|Instagram. @belindapop

Clean look con trenzas para una imagen sofisticada. Los looks relamidos son una de los "beauty trends" que seguirán pisando fuerte durante todo 2026 Belinda, que derrocha estilo tanto con sus peinados como en el maquillaje. Las posibilidades son infinitas y van desde una coleta clásica hasta un moño alto con fruncidos y trencitas al frente para reemplazar al flequillo.