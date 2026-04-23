Ángela Aguilar estaría “ensuciando” a Nodal con escándalos para limpiar su imagen

El escándalo de la supuesta separación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, suma un nuevo capítulo ya que los periodistas de espectáculos están asegurando que la cantante está utilizando los escándalos del mexicano para poder “limpiar” su imagen.

Noticias Estado De México del 22 de abril 2026

Lo que se dice es que si bien el drama sentimental existe, Ángela estaría usando esta humillación para recuperar el “respeto”. La supuesta separación se habría dado luego de que Nodal estuviera en su video “Un vals”, con una joven muy parecida a Cazzu.

¿Cuál es la estrategia de Ángela Aguilar?

La separación de la pareja habría derivado, según el periodista Javier Ceriani, en que Ángela abandonara la casa que comparte con Nodal en Texas. Además, a esto se sumó la postergación de la boda religiosa que tenían planeada para mayo de este año.

El reportero Gabriel Cuevas, dijo que Ángela Aguilar se encuentra en la Ciudad de México junto a sus padres, Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez, desde el 17 de abril. La estrategia en cuestión de la crisis sería para poder limpiar su imagen.

A esto se agrega que la familia Aguilar habría solicitado a Álvaro Gordoa, consultor de Imagen Pública, que rediseñe una campaña para poder reposicionarse en el ámbito. La estrategia responde también a una campaña para su proyecto musical.

Los periodistas de espectáculos, han llegado a la conclusión de que la estrategia de poner énfasis en este problema es para que Ángela pueda generar empatía en el público ya que desde el escándalo con Cazzu ha perdido mucho apoyo. Es decir que busca limpiar la imagen.

Su equipo de trabajo y familia, estarían aprovechando la situación para crear una imagen de pobre víctima de Nodal. Es por esto que están utilizando a los medios de comunicación para que se cree una historia donde ella sea la nueva víctima del cantante mexicano.

Por el momento ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han realizado declaraciones al respecto sobre la posible separación.