Los signos que cambiarán su destino del 17 al 20 de febrero con el inicio del Año del Caballo

Este martes 17 de febrero da inicio el Año del Caballo, año lunar signada por la energía de este animal y sobre el cual se erguirán muchas de las predicciones de la Astrología china. Para esta creencia, se trata de una etapa ligada a los grandes cambios.

De chino, mole y pozole: Pasta para solteros, ideal para festejar el Día del Amor y la Amistad sin pareja

El Año del Caballo llegará con importantes transformaciones en la vida de muchas personas por lo que algunos signos deberán estar muy atentos. La Astrología china afirma que algunos cambiarán su destino entre el 17 y el 20 de febrero.

El Año del Caballo

Para la Astrología china, el Año del Caballo representa una energía libre, vibrante e intensamente dinámica. Para esta creencia, las personas que nacieron bajo este signo se verán contextualizados por un ambiente inclinado hacia la acción y la independencia.

En esta creencia, el Año del Caballo muestra un paso del tiempo más acelerado por lo que muchas personas estarán frente a oportunidades fugaces, cambios y en el que se debe tener en cuenta evitar actuar bajo ciertos impulsos.

¿Qué signos cambiarán su destino?

El horóscopo oriental hace referencia a que el Año del Caballo que inicia este martes 17 de febrero hace referencia al Caballo de Fuego y, en este punto, sus predicciones afirman que los signos Caballo, Tigre y Perro cambiarán antes del 20 de febrero.

Quienes nacieron bajo la influencia del Caballo experimentarán una urgencia incontrolable por cambiar de rumbo de sus vidas por lo que una oferta inesperada o el inicio de un proyecto que parecía estancado los beneficiará.

Para el signo Tigre, la Astrología china afirma que estos días marcarán el final de una racha de reflexión pesada por lo que llegará el inicio de una alianza estratégica o una reconciliación muy importante que modificará su destino.

Finalmente, las predicciones indican que el signo Perro recibirá una inyección de optimismo que traerá aparejado cambios en torno a sus relaciones sociales, la economía y lo profesional.