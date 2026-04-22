El elegir el color del labial es de suma importancia y no solo es comprar el más accesible o el que más te agrade en el supermercado, ya que no a todos les va bien, pues de ello depende el tipo de piel. Por lo anterior, traemos para ti 3 tonos que harán que tu rostro se vea más bonito en cualquier lugar. Decoración de uñas: estas son las 3 últimas y hermosas tendencias para abril de 2026.

De acuerdo con un artículo del portal web L'Oréal Paris, es ideal que cada mujer conozca el tono y subtono de su piel, a fin de que seleccione los colores que mejor se le vean y así realzar su potencial. Conoce los 5 diseños de uñas con lentejuelas que te harán lucir aesthetic en esta primavera 2026.

Cabe destacar que para saber qué tipo de subtono tienes, puedes hacer un experimento. Ve las venas de tu muñeca bajo la luz natural:



Verdes : Subtono cálido

: Subtono cálido Azules o moradas: Subtono frío

Subtono frío Verde azulado: Subtono neutro.

Los 3 tonos de labiales

1 Nude: Los tonos nude les dan un acabado natural a tus labios, sobre todo los colores durazno o beige claro. Esta gama de colores es ideal para las mujeres que tienen la piel clara, ya que les aportará frescura y luminosidad al rostro.

3 tonos de labial que hacen que tu rostro se vea más bonito en cualquier lugar|Pinterest

2. Morado mate: Este tono de labial le queda bien a las mujeres que tienen piel color medio, ya que tiene la versatilidad de adaptarse a este tipo de color, que les da un aspecto sofisticado y discreto.

3 tonos de labial que hacen que tu rostro se vea más bonito en cualquier lugar|Pinterest

3. Rojo: A las personas con tono de piel morena les va bien este tipo de color, así como el vino o marrón, por mencionar algunos. El color carmesí o escarlata les dará a las mujeres un toque clásico, pero a la misma vez lucirán espectaculares. Es ideal para usar a diario o en ocasiones especiales.