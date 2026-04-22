Horóscopo Chino revela cuál signo tiene un giro inesperado en su suerte esta semana: todas las predicciones

El horóscopo chino de 2026 trae consigo grandes cambios, marcados por la llegada de la era del Caballo de Fuego, un periodo que promete giros inesperados para varios signos animales y que, desde este 22 de abril, comienza a mover la suerte de manera significativa.

De acuerdo con las predicciones de Ludovica Squirru, el Búfalo será uno de los signos más afectados, pero no necesariamente de forma negativa. Este ciclo lo empuja a tomar el control total de su vida, enfrentándolo a decisiones importantes que no puede seguir postergando.

El horóscopo chino para Búfalo: predicciones de abril 2026|CANVA

¿Qué le pasará a Búfalo a partir de hoy 22 de abril de 2026?

La clave para el Búfalo estará en aprender a ordenar su entorno, avanzar paso a paso y, sobre todo, tomar decisiones con el alma y no solo desde la razón. Si logra hacerlo con disciplina y conciencia, este proceso puede convertirse en una etapa profundamente beneficiosa y transformadora. Sin embargo, si se equivoca o actúa desde la impulsividad, las consecuencias podrían ser importantes y difíciles de revertir.

El Búfalo es protagonista enfocándose en lo laboral, el cierre de pendientes y la concretación de compromisos. Su misión ahora se centrará en el servicio social y la ayuda hacia los demás.

De acuerdo con las advertencias de la astrología oriental, debe evitar las bodas, compromissos y mudanzas, pues podrían desestabilizarlo desde su estructura interna.

Asimismo, arrastrará con él a otros signos animales con choques energéticos, entre ellos, la Rata, el Tigre, el Dragón y la Serpiente.

¿Cuáles son los signos del horóscopo chino con mejor suerte en la última semana de abril?

Durante lo que resta del mes de abril de 2026 las energías del horóscopo chino son claras con respecto a cuáles signos están de suerte. De acuerdo con las visiones, serán Gallo, Rata, Cerdo, Perro y Dragón los que tendrán mayores oportunidades en las finanzas y el trabajo. La energía del fuego les favorece con premios por sus decisiones contundentes de las últimas semanas.