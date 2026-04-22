Venus y Urano se unen en el cielo: esta es la bendición que recibirá cada signo del 22 al 25 de abril

Entre el 22 y el 25 de abril de 2026, se produce uno de los encuentros astrológicos más intensos y reveladores del mes: la conjunción entre Venus y Urano en Tauro. Ambos planetas se unen en el último grado de este signo del zodiaco justo antes de ingresar en Géminis.

Según la astrología, esta conjunción potencia una energía de cambio, sorpresa y liberación que impacta directamente en los vínculos, los valores y los deseos personales. La alineación no pasa desapercibida.

Venus (asociado al amor, el placer y lo que valoramos) se fusiona con Urano (el planeta de lo inesperado, lo disruptivo y lo innovador) y el resultado es una combinación que puede traer giros repentinos. Pero también oportunidades únicas para evolucionar y alinearse con lo que realmente se desea.

¿Qué bendición recibirá cada signo por la conjunción de Venus y Urano en Tauro en abril de 2026?

Aries : una oportunidad inesperada en lo económico o en tu valoración personal te impulsa a avanzar con mayor seguridad.

: una oportunidad inesperada en lo económico o en tu valoración personal te impulsa a avanzar con mayor seguridad. Tauro : transformación total en tu forma de vincularte y mostrarte. La bendición llega como libertad y autenticidad.

: transformación total en tu forma de vincularte y mostrarte. La bendición llega como libertad y autenticidad. Géminis : revelaciones internas. Comprendes qué necesitas soltar para avanzar hacia una nueva etapa.

: revelaciones internas. Comprendes qué necesitas soltar para avanzar hacia una nueva etapa. Cáncer : cambios positivos en amistades o proyectos. Una conexión inesperada puede abrirte puertas.

: cambios positivos en amistades o proyectos. Una conexión inesperada puede abrirte puertas. Leo : una sorpresa en lo profesional. Surge una oportunidad que puede cambiar tu rumbo.

: una sorpresa en lo profesional. Surge una oportunidad que puede cambiar tu rumbo. Virgo : expansión a través de nuevas ideas o experiencias. Algo inesperado te invita a salir de tu zona conocida.

: expansión a través de nuevas ideas o experiencias. Algo inesperado te invita a salir de tu zona conocida. Libra : liberación emocional o económica. Se destraba una situación que venía generando tensión.

: liberación emocional o económica. Se destraba una situación que venía generando tensión. Escorpio : giros en relaciones. Una conexión puede transformarse o aparecer de forma sorpresiva.

: giros en relaciones. Una conexión puede transformarse o aparecer de forma sorpresiva. Sagitario : cambios en la rutina o el trabajo. Una nueva dinámica mejora tu día a día.

: cambios en la rutina o el trabajo. Una nueva dinámica mejora tu día a día. Capricornio : una sorpresa en el amor o en proyectos personales. Se activa el disfrute y la creatividad.

: una sorpresa en el amor o en proyectos personales. Se activa el disfrute y la creatividad. Acuario : movimientos en el hogar o la vida familiar. Decisiones inesperadas traen renovación.

: movimientos en el hogar o la vida familiar. Decisiones inesperadas traen renovación. Piscis: noticias o conversaciones clave. Una información cambia tu perspectiva y abre caminos.

Conjunción de Venus y Urano en Tauro: ¿Cuál es la energía disponible de este evento astrológico?

La conjunción entre Venus y Urano en Tauro, activa durante varios días entre el 22 y el 25 de abril, es una de las alineaciones más poderosas dentro de la astrología. Al darse en el último grado del signo, su intensidad se amplifica, marcando cierres y comienzos simultáneos.

Esta energía impulsa cambios radicales en materia de deseos personales, valores, imagen, objetivos y relaciones afectivas. Lo que antes parecía estable puede modificarse de forma repentina, pero con un propósito claro: alinearse con una versión más auténtica y libre.

Urano rompe estructuras, mientras que Venus redefine lo que realmente importa. Juntos, invitan a soltar lo que ya no resuena y abrirse a nuevas formas de vincularse, disfrutar y construir.

Durante este tránsito, lo inesperado puede convertirse en una bendición. Es un momento ideal para aceptar cambios, innovar en la manera de relacionarse y tomar decisiones más coherentes con los propios valores.

En definitiva, esta conjunción no busca comodidad, sino evolución. Y en ese movimiento, ofrece la posibilidad de transformar la vida desde un lugar más genuino y consciente.