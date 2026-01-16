Los signos que vivirán una luna de miel del 16 al 31 de enero, gracias a la unión de Venus y Mercurio

La segunda quincena de enero llega con un clima astrológico especialmente favorable para el amor, el diálogo y los vínculos en general. Del 16 al 31 de enero de 2026, la unión de Venus y Mercurio activa una energía propicia para todos los signos del zodiaco , al fortalecer relaciones, aclarar sentimientos y dar pasos firmes en decisiones conjuntas.

Este tránsito no solo beneficia a las parejas consolidadas, sino también a quienes están iniciando un romance o desean retomar conversaciones pendientes. Bajo esta influencia, las palabras fluyen con mayor empatía, los gestos cobran sentido y las decisiones afectivas se toman con madurez. Según la astrología , esta es una combinación ideal para construir relaciones más estables y conscientes.

Astrología: los signos más favorecidos por la conjunción de Venus y Mercurio de enero de 2026

Tauro : encuentra estabilidad y seguridad en sus vínculos, con conversaciones que afianzan la confianza y reavivan la conexión emocional.

: encuentra estabilidad y seguridad en sus vínculos, con conversaciones que afianzan la confianza y reavivan la conexión emocional. Cáncer : aunque en signo opuesto, se beneficia del equilibrio que aporta esta conjunción, logrando acuerdos clave en relaciones importantes.

: aunque en signo opuesto, se beneficia del equilibrio que aporta esta conjunción, logrando acuerdos clave en relaciones importantes. Virgo : experimenta un período de armonía y entendimiento, ideal para expresar sentimientos que venían postergados.

: experimenta un período de armonía y entendimiento, ideal para expresar sentimientos que venían postergados. Capricornio : protagonista absoluto del tránsito con el stellium configurado en su casa. Vivirá días de claridad emocional, avances en el amor y decisiones importantes que fortalecen su vida afectiva.

: protagonista absoluto del tránsito con el stellium configurado en su casa. Vivirá días de claridad emocional, avances en el amor y decisiones importantes que fortalecen su vida afectiva. Piscis: siente mayor contención emocional y apertura al diálogo, lo que favorece encuentros románticos y reconciliaciones.

¿Qué significa la conjunción de Venus y Mercurio en Capricornio?

Desde la astrología, la conjunción de Venus y Mercurio en Capricornio une el planeta del amor y los valores personales con el de la comunicación y el pensamiento. Esto sucede dentro de un signo asociado al compromiso, la responsabilidad y los proyectos a largo plazo.

Esta alineación favorece las conversaciones sinceras, los acuerdos claros y la capacidad de expresar sentimientos con seriedad emocional. En Capricornio, la energía romántica se vuelve menos impulsiva y más estratégica: se priorizan los vínculos que tienen proyección, estabilidad y bases sólidas.

Es un momento ideal para definir relaciones, planificar el futuro en pareja, formalizar compromisos o sanar diferencias a través del diálogo maduro y constructivo. Para estos signos, la unión de Venus y Mercurio marca un tramo del mes ideal para disfrutar del amor con conciencia.