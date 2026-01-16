Los signos que vivirán una luna de miel del 16 al 31 de enero, gracias a la unión de Venus y Mercurio
La segunda quincena de enero llega con un clima astrológico especialmente favorable para el amor y el diálogo en la pareja. Estos son los signos que encenderán la llama de la pasión.
La segunda quincena de enero llega con un clima astrológico especialmente favorable para el amor, el diálogo y los vínculos en general. Del 16 al 31 de enero de 2026, la unión de Venus y Mercurio activa una energía propicia para todos los signos del zodiaco , al fortalecer relaciones, aclarar sentimientos y dar pasos firmes en decisiones conjuntas.
Este tránsito no solo beneficia a las parejas consolidadas, sino también a quienes están iniciando un romance o desean retomar conversaciones pendientes. Bajo esta influencia, las palabras fluyen con mayor empatía, los gestos cobran sentido y las decisiones afectivas se toman con madurez. Según la astrología , esta es una combinación ideal para construir relaciones más estables y conscientes.
Astrología: los signos más favorecidos por la conjunción de Venus y Mercurio de enero de 2026
- Tauro: encuentra estabilidad y seguridad en sus vínculos, con conversaciones que afianzan la confianza y reavivan la conexión emocional.
- Cáncer: aunque en signo opuesto, se beneficia del equilibrio que aporta esta conjunción, logrando acuerdos clave en relaciones importantes.
- Virgo: experimenta un período de armonía y entendimiento, ideal para expresar sentimientos que venían postergados.
- Capricornio: protagonista absoluto del tránsito con el stellium configurado en su casa. Vivirá días de claridad emocional, avances en el amor y decisiones importantes que fortalecen su vida afectiva.
- Piscis: siente mayor contención emocional y apertura al diálogo, lo que favorece encuentros románticos y reconciliaciones.
¿Qué significa la conjunción de Venus y Mercurio en Capricornio?
Desde la astrología, la conjunción de Venus y Mercurio en Capricornio une el planeta del amor y los valores personales con el de la comunicación y el pensamiento. Esto sucede dentro de un signo asociado al compromiso, la responsabilidad y los proyectos a largo plazo.
Esta alineación favorece las conversaciones sinceras, los acuerdos claros y la capacidad de expresar sentimientos con seriedad emocional. En Capricornio, la energía romántica se vuelve menos impulsiva y más estratégica: se priorizan los vínculos que tienen proyección, estabilidad y bases sólidas.
Es un momento ideal para definir relaciones, planificar el futuro en pareja, formalizar compromisos o sanar diferencias a través del diálogo maduro y constructivo. Para estos signos, la unión de Venus y Mercurio marca un tramo del mes ideal para disfrutar del amor con conciencia.