Estos son los signos más mentirosos del zodiaco

Los horóscopos han ganado una fuerte popularidad entre las nuevas generaciones gracias a las predicciones que realizan en cada uno de los signos del zodiaco a través de sus características o personalidades, mismos que los hacen únicos y distintos a los demás. Ahora bien, ¿te has preguntado cuáles son los más mentirosos que hay en la actualidad?

Son 12 los signos del zodiaco y cada uno de estos cuentan con características distintas que ayudan a forjar su personalidad y el cómo se desenvuelven con los demás. Bajo este contexto existen algunos signos que destacan de los demás por algunos factores en común, entre los que destacan las mentiras y las faltas a la verdad.

¿Cuáles son los signos más mentirosos del zodiaco?

De acuerdo con información del portal Horóscopo Negro, el signo del zodiaco que suele ser muy mentiroso es nada más y nada menos que Géminis, el cual está regido por dos personalidades. Es precisamente esta situación la que hace que dicho signo genere distintas alternativas en cada versión, lo cual hace que falte a la verdad en más de una ocasión.

En el segundo lugar se encuentran los Libra, quienes gracias a su personalidad aventurera y a siempre buscar nuevos horizontes suele mentir a fin de lograr sus objetivos. El top 3 lo cierran los Piscis, uno de los signos del zodiaco que destaca por buscar su objetivo sin importar lo demás, lo cual hace que, en ocasiones, falte a la verdad.

En el cuarto sitio se encuentran los Escorpio, mismos que suelen ocultar determinadas verdades al mantener algunas cosas en secreto, mientras que en el quinto lugar se encuentran los Sagitario gracias a que cuentan con mucha imaginación, hecho que le permite crear sus propias historias aunque estas carezcan de la verdad.

¿Cuáles son los signos menos mentirosos del zodiaco?

El Horóscopo Negro menciona que los Leo y los Virgo son los signos que menos mentiras suelen decir en su día a día. Y es que, mientras los primeros son los más sinceros que hay en la actualidad, los segundos cuentan con un apego al perfeccionismo tan claro que, en ocasiones, decir la verdad puede convertirse en ser cruel con los demás.