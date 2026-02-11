Estos son los signos que pasarán pruebas en su relación desde el 11 de febrero

Falta muy poco para que llegue una de las fechas más esperadas por los enamorados que es el Día de San Valentín. Sin embargo, luego de este día habrá una fuerte carga energética que afectará el plano sentimental.

Habrá un tránsito planetario de Venus en Piscis que van a llevar a que se lleven a cabo conversaciones pendientes, decisiones definitivas y revelaciones emocionales que pueden cambiar el destino de las parejas .

Algunas personas atravesarán un renacimiento romántico pero para otros un cierre necesario. Es un punto de inflexión kármico en el amor por lo que no se podrá fingir más nada, tampoco posponer o evadir.

¿Cuáles son los signos que pasarán por pruebas?

Aries

Para este signo es el amor va a dejar de ser algo improvisado ya que comprende que no puede jugar con sus emociones ni con las de su pareja. La energía lo empuja a definir compromisos claros. Si Aries actúa con madurez, la relación se fortalece. Si evita la responsabilidad, podría perder algo importante.

Géminis

Luego nos encontramos con Géminis que tendrá que atravesar diálogos cruciales. Vas a recibir noticias inesperadas o confesiones profundas que modificarán su percepción del vínculo. Es un signo que utiliza el humor para evitar el dolor pero la vida le pide un poco de vulnerabilidad. Si se atreve a expresar lo que siente, podrá transformar la relación positivamente.

Es momento de pensar.

Acuario

Ellos atravesarán un despertar interior por lo que antes toleraban ya no será suficiente. Surgirá una necesidad fuerte de profundidad emocional y autenticidad. Aquellas relaciones vacías van a perder sentido. Es un proceso que llevará a relaciones más reales.

Capricornio

Capricornio es un signo que suele poner en primer lugar el éxito profesional pero el universo le hará sentir que descuidar el corazón trae consecuencias. Las relaciones necesitan de tiempo, atención y presencia. Si logra equilibrar ambas áreas, su vida sentimental puede estabilizarse y crecer. Ignorar la situación podría generar distanciamiento o frialdad.

