Los signos premiados por el universo en la primera semana de febrero 2026 por la unión de Venus y Mercurio
La primera semana de febrero de 2026 estará marcada por una de las configuraciones más armónicas del calendario astrológico: la conjunción entre Mercurio y Venus en el signo de Acuario. Este encuentro potencia la comunicación, las relaciones y las oportunidades inesperadas para varios signos de zodiaco .
Este aspecto se da en un contexto clave, ya que Mercurio ingresará en Piscis el 6 de febrero y Venus lo hará el 10 de febrero, por lo que los días previos funcionan como una antesala energética cargada de definiciones y revelaciones. Durante este breve pero intenso tránsito, el universo parece abrir puertas en temas vinculados al amor, los acuerdos, las conversaciones pendientes y los proyectos creativos.
Según la astrología , la energía acuariana, asociada a lo colectivo, lo innovador y lo inesperado, favorece especialmente a ciertos signos que recibirán señales claras para tomar decisiones importantes, ya sea en lo sentimental, laboral o social. Estas son las personas premiadas por el universo con abundancia.
Astrología: los signos más beneficiados por la conjunción de Venus y Mercurio en Acuario
Los grandes favorecidos por esta unión planetaria serán los siguientes signos del zodiaco:
- Aries: la influencia de esta conjunción en un signo de aire como Acuario trae pasión y comunicación fluida en la vida de los nativos arianos.
- Géminis: para este signo regido por Mercurio se activan viajes, estudios y buenas noticias positivas que llegan de manera inesperada.
- Libra: para este signo regido por Venus, la conjunción trae oportunidades románticas, reconciliaciones y encuentros clave que pueden redefinir relaciones importantes.
- Sagitario: llegan avances en proyectos personales, propuestas laborales y conversaciones que destraban situaciones estancadas.
- Acuario: vivirá una semana de brillo personal, magnetismo y claridad mental. Las personas de este signo sentirán que sus ideas son escuchadas, sus propuestas valoradas y sus vínculos se armonizan, especialmente en el ámbito profesional y en nuevas conexiones sociales.
¿Qué significa la conjunción de Mercurio y Venus en Acuario que estará activa durante la primera semana de febrero de 2026?
En astrología, la conjunción entre Mercurio y Venus simboliza la fusión entre el pensamiento y el deseo, pero también entre lo que se dice y se siente. Cuando este encuentro ocurre en Acuario, el mensaje del cosmos apunta hacia vínculos más libres, auténticos y basados en la afinidad mental antes que en lo tradicional o estructurado.
Esta configuración favorece los acuerdos, las negociaciones, las declaraciones amorosas y las ideas creativas. Pero siempre desde una mirada diferente, original y poco convencional. Además, impulsa el uso de la tecnología, las redes sociales y los espacios colectivos como canales de conexión.
Es una energía ideal para iniciar proyectos innovadores, conocer personas afines y animarse a expresar sentimientos desde un lugar más desapegado de viejos patrones. Se acercan días explosivos cargados de adrenalina y determinación para tomar decisiones.