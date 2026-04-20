Comienza una nueva semana de abril y las predicciones de la Astrología china vuelven a llevarse todas las miradas. Es que en esta se encuentran los detalles sobre cómo las energías acompañarán a las personas en los próximos días.

La Astrología china, para esta semana, trae noticias muy positivas para algunas personas y es que afirma que las nacidas bajo la influencia de tres signos tendrán la protección del Dragón. Para entenderlo, hay que saber el significado de este animal para esta creencia y cómo interpreta sus energías.

¿Qué significa el Dragón?

El Dragón es el quinto signo del horóscopo chino y el único animal mitológico del zodiaco, lo que le confiere un estatus de especial magnetismo, poder y buena fortuna. En la cultura oriental, simboliza la vitalidad, la fuerza espiritual y el éxito, de acuerdo con precisiones ofrecidas por la Inteligencia Artificial.

Gemini expresa que, en un plano más profundo, el Dragón representa el equilibrio entre el cielo y la tierra, actuando como un guardián de la sabiduría y la prosperidad. La Astrología china lo considera un signo de protección y nobleza por lo que su presencia en el ciclo astrológico augura tiempos de transformación y crecimiento expansivo.

¿Qué signos tendrán la protección del Dragón?

Ahora, las predicciones de esta creencia afirman que abril está marcado por la energía del Dragón de Agua, la cual alcanza un punto de especial intensidad entre el 20 y el 27 de abril. Es por eso que en la Astrología china, este periodo dentro del Año del Caballo de Fuego se percibe como una ventana de protección y claridad, especialmente para aquellos signos que forman alianzas naturales con el Dragón y que contarán con ese "manto protector" y cómo se manifestará:

