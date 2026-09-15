Los signos que recibirán una propuesta de amor y dinero extra del 15 al 18 de septiembre, según Mhoni Vidente

Comenzamos una nueva semana por lo que las energías están cambiando constantemente. Ante esto es que Mhoni Vidente ha dado a conocer sus predicciones para los signos del zodiaco.

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Así es que la astróloga ha develado cómo les irá en el amor y en lo económico a los signos del zodiaco desde hoy hasta el próximo 18 de septiembre. Ten en cuenta cada consejo.

¿Cómo le irá a cada signo del zodiaco?

Aries

Tu amor verdadero es del signo de Virgo y Sagitario trata de no controlar tanto a tu pareja que lo mejor del amor es el espacio de cada uno para ser felices. En lo económico debes arreglar una cuenta bancaria ya que serán días de prosperidad. Ten en cuenta que te buscará un amor del pasado del signo de Capricornio o Virgo para volver a estar en una relación recuerda que la decisión la tienes tu y si te sientes bien con esa pareja date la oportunidad si no a seguir adelante.

Tauro

Son días de crecimiento económico porque la buena suerte te busca. Recibirás la invitación a un trabajo mejor pagado por parte de alguien que laboró contigo en el pasado. En cuanto al amor llegará una propuesta de matrimonio y estabilidad emocional.

Géminis

Es importante que seas más cauteloso con tus compras y en lo que firmas. Estos días son ideales ya que recibirás la oportunidad de un nuevo trabajo y mejor pagado por lo que puedes aprovechar las buenas energías. Quienes están casados es probable que tengan un embarazo en puerta, además, tendrán una relación sentimental más sincera.

Cáncer

Serán días de juntas de trabajo para cambiar de proyectos y contrataciones personales. Es una semana de mucha fuerza espiritual y vas a poder logar todo lo que deseas en estos momentos y te indica que debes ya tener una formalidad con tu pareja y si estas soltero te va a venir un amor nuevo y sincero.

Leo

Para Leo se espera que lo busque un amor del pasado para volver trata de analizar bien si es conveniente que así sea, el planeta que te va a estar rigiendo es Marte así que te indica que debes de cuidar lo que dices y no pelear. En lo económico tienes que ser más aguerrido con tus negocios ya que la fuerza del dinero se hará presente.

Virgo

Un amor nuevo vendrá con buenos sentimientos que es del signo de Cáncer o Acuario, te busca un familiar para invitarte de viaje en estos días, realizas unos pagos atrasados en tu tarjeta de crédito. Es probable que un jefe del pasado te ofrezca otro trabajo uy serán días de reinventarse.

Libra

Si estas tramitando una demanda laboral también será exitoso. A Libra lo buscará un amor nuevo que acaba de conocer por medio de las redes sociales recuerda que debes de ser más precavido por lo que te pueda ofrecer ese amor. Ten cuidado con los gastos exagerados.

Escorpión

Será una semana de encuentros íntimos con amores prohibidos, en esta semana por fin te pones al corriente con tus pagos y decides empezar ahorrar para salir de vacaciones. Puedes iniciar un negocio propio y verás cómo llega la fortuna.

Sagitario

A Sagitario le devolverán el dinero que le debían o resolverá los tramites en cuestión de demanda legales. Es tiempo de formar un patrimonio para tu futuro que veas la oportunidad de un cambio de trabajo mejor pagado y que si puedes cambiarte de cuidad o país que lo hagas. Además, debes madurar amorosamente ya que debes encontrar una sola pareja, tus signos compatibles son Aries, Piscis y Leo que son con quienes vas a poder formalizar tu relación.

Capricornio

Un amor nuevo llegara con mucha intensidad del signo de Aries y Libra. Ten en cuenta que te llegará un dinero que no esperabas que es gracias a la venta de una propiedad o el pago de una deuda, pero trata de ahorrarlo. Te va a llegar una propuesta de trabajo nuevo y el estar conociendo personas muy importantes para tu vida.

Acuario

Volverá un amor del pasado recuerda que todos merecemos una segunda oportunidad en el amor. Es importante que administres el dinero para pasar por apuros y deudas atrasadas. En el amor no es bueno jugar con dos personas a la vez recuerda que ya es tiempo de tener una pareja y madurar en tu vida. Es probable que te llegue una propuesta para subir a un nuevo puesto en tu trabajo.

Piscis

Por último, tenemos a Piscis a quien le llegará un amor verdadero de Capricornio o Escorpio, cuidado con los fraudes con lo que vayas a tramitar o comprar se mas precavido. Recibirás un dinero que te debían y puedes invertirlo en una casa.