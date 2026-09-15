5 cortes para pelo rizado que serán tendencia este otoño

El pelo rizado puede encontrar en los cortes de temporada una forma de renovar su apariencia sin perder su textura natural. Con diferentes largos y formas, es posible aportar movimiento, definición y volumen a los rizos.

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Este otoño llegan propuestas que se adaptan a distintos tipos de cabello rizado y estilos personales. Desde opciones cortas y desenfadadas hasta melenas con capas, los cortes permiten trasformar el look y descartar la forma natural de los rizos.

¿Cómo cuidar el pelo rizado?

Para cuidar el pelo rizado es importante mantenerlo hidratado y utilizar productos adecuados para evitar la sequedad y el frizz. Se recomienda elegir champús suaves, acondicionadores nutritivos y productos específicos para definir los rizos. También conviene evitar el uso excesivo de herramientas de calor y desenredar el cabello con suavidad, preferentemente cuando esté húmedo. Además, realizar cortes periódicos ayuda a conservar la forma y eliminar las puntas dañadas.

¿Cuáles son los cortes para pelo rizado que serán tendencia en otoño?

A continuación, desplegaremos una lista con los cinco cortes para cabello rizado que serán tendencia este otoño:

Corte mariposa

El corte mariposa es una opción ideal para quienes buscan ganar movimiento y definición sin renunciar a una melena larga. Sus capas se concentran alrededor del rostro y la parte superior, mientras el largo conserva mayor densidad.

Bob capeado

El bob capeado permite trasformar la silueta del cabello sin perder su textura natural. Las capas ayudan a distribuir el volumen y favorecer que los rizos y las ondas se formen con mayor libertad.

Pixie

El pixie demuestra que el pelo rizado también puede llevarse corto. Los rizos y las ondas aportan volumen, movimiento y un acabado desenfadado que evita que el corte se vea demasiado rígido.

Clavicut capeado

Este corte llega hasta la altura de la clavícula y resulta una alternativa para quienes quieren reducir el largo sin llegar al bob. Las capas aportan ligereza y pueden potenciar el volumen del cabello.

Corte Morrison

Inspirado en la estética de los año 70, el corte Morrison destaca por su volumen, sus capas y su silueta redondeada. Es especialmente adecuado para potenciar el movimiento natural de los rizos y las ondas.