“Qué tal que me pican": Pedro Sola sigue aprendiendo en La Granja VIP y ya es el cuidador de las gallinas

En su segundo día como practicante del Tío Pepe, Pedro Sola ya empieza a conocer cómo es trabajar en La Granja VIP Segunda Temporada y toda la dedicación que requiere el cuidado de los animales. Y para que empiece a foguearse con las tareas pesadas que le toca hacer, lo asignaron para hacer guardia en el gallinero y tuvo a Pascal como su mentor.

La decisión de ponerlo en esta área fue tomada por el Mayoral y el Capataz, quienes consideraron que lo mejor sería que primero dominara las actividades que no son tan pesadas, para que así no le cueste tanto trabajo cuando ya esté con los cerditos o las cabras, que son más difíciles de controlar. Aun así, el conductor de "Ventaneando" se mostró nervioso por esta misión, ya que si bien las aves le parecen muy lindas de lejos, le dio temor que pudieran lastimarlo.

Pascal ayudó a que Pedrito Sola le perdiera el miedo a las gallinas|ESPECIAL

La Granja VIP ayudó a Pedro Sola a vencer este miedo con los animales

Por lo que luego de varios intentos de acercamiento y gracias a la confianza que le dio Pascal, Pedrito Sola pudo acariciar a las gallinas de La Granja VIP y se animó a caminar entre ellas, para luego seguir con las tareas de limpieza. Al final, también logró hacer una buena mancuerna con Azalia y hasta aprovecharon los ratos libres que tenían para platicar, ya que desde su llegada, los Granjeros han tenido mucha curiosidad por conocerlo mejor.

¿Por qué Pedrito Sola entró a La Granja VIP Segunda Temporada? El importante rol que cumplirá

El rol de Pedrito Sola en La Granja VIP es como practicante del Tío Pepe, es decir, le ayudará a completar diferentes actividades y tareas con los animales o el trabajo de campo. Y si bien la mayoría de ocasiones tendrá que hacer equipo con los Granjeros para que todo salga bien, él no estará en la casa ni dormirá con ellos, pero eso sí, está más que comprometido con esta aventura y desde su llegada demostró que viene listo para todo.