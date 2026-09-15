Qué hacer con un espacio vacío en casa: 5 ideas prácticas y sencillas

Los espacios de la casa deben ser aprovechados de la mejor manera por lo que para ello se necesita de creatividad, un propósito establecido y darle un objetivo de funcionalidad.

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Si tienes una habitación libre, un rincón en la sala e incluso un hueco debajo de las escaleras, puedes sacarle el mayor de los provechos con estas ideas que te dejaremos a continuación.

¿Cómo aprovechar el espacio vacío de una casa?

Rincón de lectura y relajación

Si tienes un rincón olvidado en tu casa puedes convertirlo en un refugio ideal. Para ello solo necesitas un sillón cómodo u opciones relajadas como lo son cojines grandes en el suelo o los tradicionales puf. Agrega una lámpara de pie con luz cálida y una pequeña estantería o mesa auxiliar para tus libros. Si quieres llevar esta experiencia a otro nivel puedes sumar un difusor de aromas o plantas decorativas que brinden frescura.

Este es un espacio ideal.|Pinterest

Estación de trabajo o "Home Office"

Actualmente se utiliza mucho el trabajo remoto por lo que puedes tener tu estudio en tu casa. Utiliza un espacio vacío para colocar un escritorio compacto. Agrega una mesa flotante o de líneas sencillas, una silla ergonómica y un par de repisas flotantes bastarán para mantener el orden de tus papeles y dispositivos sin saturar el ambiente visualmente.

Minigimnasio o estudio de bienestar

Otra gran opción es acondicionar este espacio como un minigimnasio. Coloca una alfombrilla o colchoneta de yoga, un juego de mancuernas, bandas elásticas y un espejo grande en la pared para cuidar tu postura. Si amas bailar puedes colocar un altavoz inteligente para tu música o videos.

Zona verde con plantas de interior

Esta es una opción para mejorar la estética del hogar y crear un oasis botánico. Coloca plantas agrupadas en diferentes alturas ayudado con soportes de madera o metal. Especies como el potus, la sansevieria o el monstruo (esqueleto) son fáciles de cuidar, purifican el aire y llenan de vitalidad y texturas cualquier rincón desaprovechado.

Esta es una idea naturalista. |Pinterest

Área de almacenamiento inteligente y funcional

Por último, puedes usar este espacio como organizador. Tienes que colocar estanterías modulares, percheros modernos o un mueble zapatero bajo. Si lo que quieres es usar el lugar debajo de la escalera puedes insertar cajones a medida o los organizadores con canastas son perfectos para guardar mantas, abrigos o cajas de herramientas de forma discreta y ordenada.