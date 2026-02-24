Los signos que tendrán un golpe de suerte financiera entre el 24 y el 28 de febrero

Estamos transitando los últimos días del mes de febrero por lo que los adeptos a creencias como la Astrología, la Numerología o el Tarot, entre otras, están intentando saber cómo el universo los acompañará en esta etapa del año.

Las predicciones de la Astrología son de las más aceptadas a nivel mundial y ahora traen muy buenas noticias para algunos de los 12 signos del zodiaco. En estos últimos días de febrero, algunas personas recibirán energías positivas del universo y tendrán un golpe de suerte financiera.

La Astrología y sus predicciones

Consultamos a Gemini sobre las predicciones de la Astrología y esta precisó que las elabora “basándose en el principio de correspondencia, que sugiere una relación simbólica entre los movimientos celestes y los eventos terrestres”.

“La Astrología analiza la posición de los planetas en los 12 signos del zodiaco y su ubicación en las ‘casas’ (áreas de la vida como el trabajo o el amor)”, destaca Gemini. Por lo tanto, afirma, “no se trata de una relación de causa y efecto física, sino de una interpretación de ‘climas’ energéticos”.

¿Qué signos tendrán un golpe de suerte financiera?

En esta oportunidad, las predicciones de la Astrología se inspiran en las alineaciones planetarias ya que Júpiter está en una posición favorable y Mercurio se encuentra agilizando las transacciones. Estos detalles del universo permiten a esta creencia afirmar que hay tres signos del zodiaco que parecen tener el viento a favor en temas económicos.

