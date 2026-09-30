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Los 3 signos que atraerán la máxima suerte hasta el 4 de octubre de 2026

Astrología y suerte. Descubre cuáles son los 3 signos del zodiaco que tendrán la mayor suerte hasta el 4 de octubre de 2026.

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|Imagen editada de Canva

Escrito por: Iván Charello | Marktube

La Astrología es una de las creencias que por estas horas reciben una gran cantidad de consultas. El final del mes de septiembre y la llegada de octubre movilizan a muchas personas a intentar saber cómo el universo las sorprenderá.

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En el caso de la Astrología, se trata de una creencia milenaria que basa sus predicciones en el análisis de los astros del universo, la interpretación de sus energías y la relación de estas con la vida de las personas. Todo según la fecha de nacimiento y un sistema diseñado con los 12 signos del zodiaco.

Astrología en octubre

De cara al mes de octubre, esta creencia analizará energías que se inclinarán fuertemente hacia la introspección, la reestructuración de vínculos y la transformación profunda. La Astrología tiene en claro que el mes arrancará con la búsqueda de equilibrio y diplomacia.

Por otro lado, a medida que los días vayan pasando, las energías de octubre harán migrar el foco hacia la necesidad de revisar la honestidad en las relaciones, revaluar las finanzas y sanearse emocionalmente.

Los signos que atraerán la suerte

Tras lo señalado, es importante destacar que en esta semana, entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre, el panorama astrológico atravesará importantes transiciones planetarias que abrirán caminos de oportunidad, introspección y transformación, según la Astrología.

Es por eso que las predicciones de esta creencia afirman que la fase de Luna en cuarto menguante en Libra aporta la energía necesaria para soltar viejas cargas e identificar con mayor solidez el propósito personal. Todo esto terminará beneficiando a 3 signos del zodiaco que atraerán la máxima suerte:

  • Piscis: El escenario estelar indica un momento decisivo en el año para los nativos de este signo. Aunque resurjan situaciones que previamente causaron duda, la madurez acumulada le permitirá a Piscis analizar con claridad si estos elementos antiguos suman valor a su presente o si simplemente se debe cerrar el ciclo. La verdadera buena fortuna radicará en la facultad de tomar decisiones serenas sin prisa.
  • Acuario: Apoyado por la energía liberadora del cuarto menguante lunar, este signo tendrá la claridad necesaria para desprenderse de objetivos que ya no se alinean con su esencia actual o que respondían a expectativas ajenas. Al dejar ir los compromisos o sueños obsoletos, liberará espacio vital para enfocar su fuerza en alternativas verdaderamente auténticas y acordes a su presente.
  • Géminis: La interacción entre Mercurio y el Nodo Norte brindará a Géminis una semana llena de dinamismo, donde las coincidencias fortuitas y las charlas casuales se convertirán en puentes hacia proyectos a largo plazo. La clave para aprovechar esta racha afortunada estará en mantener la mente abierta y no descartar ninguna idea prematuramente, pues los acontecimientos de estos días sentarán las bases de un ciclo de crecimiento duradero.

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