Haz un aromatizante casero para perfumar tu casa con esta guía paso a paso

Si buscas que tu casa tenga un aroma fresco, elegante y envolvente como se siente a la hora de ingresar a un hotel de alta categoría. Sin embargo, no es necesario que gastes mucho dinero para poder obtener un aromatizante delicioso.

¡Ni en el baño la dejan! en paz! Julio Camejo y Kevyn Bicolor no dan tregua a La Bebeshita por sus problemas intestinales (VIDEO)

Con una guía fácil podrás preparar tu propio aromatizante casero en pocos minutos y con ingredientes muy fáciles de poder conseguir. Esto te ayudará a obtener una sensación de orden, confort y bienestar.

Cabe destacar que las fragancias sofisticadas llevan diversas notas que aportan los aromas cítricos y frescos. Así es que podemos encontrar la bergamota o el té verde; las flores blancas y algunas especias suaves; y notas más profundas como el sándalo, el ámbar o el almizcle.

¿Cómo preparar un aromatizante casero?

Lo que vas a necesitar para realizar un aromatizante casero son una taza de agua, preferentemente destilada; dos cucharadas de alcohol fino o vodka y entre 10 y 15 gotas de aceite esencial. Para conseguir un perfil fresco y relajante, se pueden utilizar opciones como eucalipto, té blanco o lavanda.

Vas a colocar el agua y el alcohol en un recipiente con pulverizador. Luego vas a incorporar las gotas de aceite esencial y agitar bien la mezcla. Es recomendable volver a agitar el envase antes de cada aplicación para que los componentes se integren correctamente.

Esta es una forma de hacer tus aromatizantes personalizados.|Canva

Así de fácil vas a poder obtener un aromatizante casero. Lo importante es que no te limites al pulverizarlo en el aire. También puede aplicarse de manera moderada sobre determinados textiles del hogar, como cortinas, almohadones o alfombras.

Ten en cuenta que los textiles retienen por mayor tiempo la fragancia y la libera progresivamente con los movimientos, esto permitirá que el aroma permanezca durante más tiempo.

Por último, es importante que sigas este consejo: antes de aplicar la mezcla sobre un textil, conviene probarla primero en una zona poco visible para comprobar que no deje manchas o altere el material.