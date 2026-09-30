7 diseños de uñas baby boomer que son tendencia en otoño

Unas las técnicas de manicura que no pasa de moda son las baby boomer ya que permiten poder hacer degradados realmente interesantes. Con la llegada del otoño los colores cambian un poco por lo que todo se inclina por los chocolates, borgoña, verde oliva y los efectos cromados.

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Las baby boomer se caracterizan por un degradado suave entre la base y la punta, sin la línea marcada de una manicura francesa tradicional. Aquí te vamos a contar sobre las que son tendencia en la temporada.

¿Cuáles son los diseños en tendencia de las baby boomer?

Baby boomer chocolate

En otoño el marrón chocolate es uno de los protagonistas. En las baby boomer se puede incorporar con un degradado clásico aplicando una base nude y llevando el chocolate hacia las puntas para conseguir un resultado cálido y sofisticado.

Baby boomer borgoña

Otra opción es inclinarse por los tonos borgoña para una manicura más intensa. Lo que puedes hacer es combinar este color con una base rosada o nude. Procura que el degradado sea progresivo.

Baby boomer verde oliva

El verde oliva también es un color muy empleado en otoño. Para incorporarlo a la técnica baby boomer puedes utilizar una punta difuminada sobre una base lechosa para obtener un diseño elegante.

Baby boomer cromada

Sin dudas, los acabados cromados quedan muy bien con la técnica baby boomer. Lo que se recomienda es realizar un degradado tradicional y agregar un efecto perlado o cromado para obtener luz.

Baby boomer milky

Si eres de las que prefieren un diseño más discreto puedes combinar las baby boomer con las milky. Aquí tienes que emplear un blanco translúcido, rosa nude y un brillo intenso para dar paso a un acabado más moderno.

Baby boomer con glitter dorado

Por aquí tenemos la aplicación de brillo dorado sobre todo en la parte de transición o en las puntas.

Baby boomer con detalles de joyería

Por último, tenemos este diseño donde puedes aplicar pequeñas piedras, perlas o cristales en la base de las baby boomer. Esto llevará a tus uñas a un nivel más alto.