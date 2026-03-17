Estos son los signos que terminarán relaciones tóxicas antes de abril

Estamos en una nueva semana de marzo y llegando al final del mes por lo que las energías están en constante movimiento. Además, con la llegada de primavera los signos comenzarán a sentir cambios.

¡Diana roba para sentirse viva! Pero pide que no la juzguen

Algunos movimientos están relacionados con emociones y las relaciones con tus vínculos cercanos. De esta manera es que comenzarás a entablar nuevas relaciones y finalizar otros.

La astrología manifiesta que desde hoy se sentirán los cambios por lo que debes seguir lo que está llegando y dejar que las cosas sigan acomodándose como tiene que ser.

¿Cuáles son los signos que terminarán relaciones?

Aries

Este signo tiene la Luna en Piscis por lo que las emociones se vuelven más sensibles y sentirán la necesidad de bajar el ritmo. Es importante que escuches tu intuición y evites discusiones innecesarias. Vas a lograr ordenar lo que estás sintiendo y dejar de lado lo que te hace mal.

Tauro

Los taurinos tendrán encuentros con amigos y proyectos compartidos que se sienten más inspiradores. Debes dejar espacio a la empatía para fortalecer los vínculos que realmente son importantes. Escucha a los demás para obtener nuevas posibilidades.

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Géminis

Para Géminis habrá un enfoque en su vocación. La Luna en Piscis trae intuición para tomar decisiones laborales acertadas. Conectar con lo que realmente te motiva marcará la diferencia. Reconocimiento y claridad.

Leo

Aquí tenemos a Leo que tendrá emociones profundas y temas que necesitan sanación. Permítete soltar lo que pesa y transformar sentimientos en aprendizaje. Escuchar tu corazón traerá alivio. Cambio interno liberador.

Cáncer

Por último, tenemos a Cáncer cuya Luna en Piscis hace que se expanda su mundo emocional y espiritual. Es un día ideal para estudiar, meditar o buscar inspiración en nuevas ideas. Confiar en tu intuición te abrirá caminos inesperados. Esperanza que guía.

No te asustes si las cosas comienzan a moverse ya que tienes que soltar todo aquello que te hace mal y puedas romper patrones tóxicos que afectan tu vida.