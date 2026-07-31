Estos 3 signos del zodiaco chino recibirán riquezas en agosto, según la astrología

Estamos a hora de comenzar un nuevo mes por lo que las energías se encuentran en movimiento por lo que hay algunos signos del zodiaco que se verán beneficiados en el ámbito económico.

Si bien todos recibirán buenas noticias pues estos elegidos dinero van a sentir impulso en el dinero, el trabajo y las oportunidades de crecimiento. El periodo comienza con un Día de Establecimiento y finaliza con un Día de Iniciación. También hay que tener en cuenta que el cambio de la energía de la Oveja de Madera al Mono de Fuego marca una etapa de transformación.

¿Cuáles son los signos del zodiaco?

Dragón (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Este es un mes de transformación ya que desde los primeros días van a presentarse como un proceso de limpieza tanto física como emocional que permitirá liberar todo aquello que estaba frenando su crecimiento.

Vas a poder eliminar relaciones, hábitos o situaciones que ya no aportan nada en tu vida. La energía comenzará a fluir con mucha más fuerza y el día 3 llegará acompañado de un aumento notable en la productividad.

Serpiente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Este mes inicia con una poderosa limpieza energética. Es importante ordenar la casa, el auto y eliminar aquellos objetos deteriorados ayudará a despejar el camino para recibir nuevas oportunidades.

Llegará una sensación de tranquilidad que permitirá concentrarse plenamente en objetivos importantes. Es un buen momento para firmar contratos, cerrar acuerdos o comenzar nuevos proyectos.

Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Este signo contará con una energía poderosa para poder atraer la riqueza y el éxito. Es momento de cerrar definitivamente relaciones o situaciones que han limitado su crecimiento.

Mono ya ha cumplido su ciclo permitirá abrir espacio para nuevas oportunidades. Un cambio de rumbo, una decisión importante o un nuevo proyecto comenzarán a mostrar resultados positivos.