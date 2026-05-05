Los 5 mejores diseños de uñas tailandesas para usarlas en color plateado

Las “thai nails”, mejor conocidas como los diseños de uñas tailandesas, son muy populares debido al uso de texturas, dimensiones y una estética mística, por lo que muchas personas han optado por colocarlas en sus manicuras.

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Para que puedas usar ese estilo con un aspecto llamativo y futurista, te vamos a recomendar las 5 mejores decoraciones en color plateado; te van a encantar por su aspecto.

¿Qué diseños de uñas usar en plateado?

El color plateado es una gran alternativa para usar en los diseños de uñas tailandesas, ya que las hace llamativas y al mismo tiempo podemos mantener ese aspecto elegante en nuestra manicura. Gemini nos detalla que estas son las mejores alternativas a considerar:

Chrome liquid metal: Se aplica un gel de construcción, simulando un aspecto metálico chorreado, para finalmente agregar el efecto cromo para que parezca mercurio derritiéndose.

Joyería realista: Agrega bordes en plateado para en el centro añadir piedras preciosas.

Aura silver y cat eye: En el centro añadimos partículas metálicas con el efecto para que en los bordes sea visible el tono gris humo o el plateado.

Mariposa 3D y cadenas: En una base de glitter metálico muy fino, colocamos cadenas o balines plateados.

Abstracto tribal: Se agregan líneas plateadas y afiladas, similares a los tatuajes tribales que dominaron en los años 2000.

¿Qué diferencia hay entre uñas tailandesas y coreanas?

Los diseños de uñas tailandesas y coreanas podrían parecer similares, pero son muy distintos entre sí. Por ejemplo, las manicuras de Corea se destacan por buscar un estilo minimalista, donde enfatizan un aspecto saludable en las uñas, empleando un aspecto más natural.

Mientras que las tailandesas se destacan por usar el “lujo silencioso” y modelos donde resalta lo brillante y sofisticado, por eso es posible ver que sus decoraciones suelen ser más llamativas sin perder la elegancia, empleando texturas y dimensiones. No esperes más y usa las mejores 5 decoraciones que la inteligencia artificial nos proporcionó en color plateado.