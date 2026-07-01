Cómo cortar el flequillo en capas y degrafilado

Los flequillos siempre son grandes aliados a la hora de poder complementar looks, como así también para ocultar algunos rasgos como la frente amplia, entre otros. Es por esto que te vamos a contar cómo puedes cortar el flequillo en capas y degrafilado.

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Si quieres cortar un flequillo en capas y degrafilado, tienes que trabajar siempre con el cabello completamente seco y usar la técnica de corte vertical o deslizado para eliminar peso sin perder el largo. Por un lado, tendrás que las capas aportan volumen y diferentes longitudes, mientras que el degrafilado suaviza las puntas para que el fleco no se vea recto ni pesado.

¿Cómo cortar este flequillo con capas?

Preparación y sección (La sección triangular)

Seca tu cabello: El pelo húmedo se estira y, al secarse, se encoge. Cortarlo en seco evita que te quede más corto de lo deseado.

Crea la sección: Utiliza un peine de cola para trazar una raya en forma de triángulo. Procura que la punta del triángulo comience unos 2 o 3 centímetros detrás de la línea del cabello, y la base debe abrirse hacia los extremos exteriores de tus cejas.

Aísla el resto: Recoge todo el cabello restante hacia atrás con una pinza para que no estorbe.

Definir la longitud base (La guía central)

Toma el centro: Separa un pequeño mechón justo en el medio de tu triángulo.

Corte inicial: Agarra un mechón de forma recta hacia abajo con ayuda de tus dedos índice y medio. Toma la tijera en posición vertical con dirección al techo, haz pequeños cortes sutiles con las puntas (point cutting) a la altura de la nariz o labios. Esta será tu guía.

Crear las capas y la inclinación

Divide a la mitad: Parte el flequillo por la mitad exacta.

Ángulo de inclinación: Luego toma el lado derecho para llevarlo hacia adelante tensándolo suavemente y posiciona tus dedos en un ángulo diagonal (la parte más corta cerca de la nariz y la más larga hacia la oreja).

Desliza o corta a 45°: Para lograr las capas desvanecidas, puedes proyectar el mechón hacia el frente a unos 45 grados respecto al rostro. Corta siguiendo la línea diagonal de tus dedos. Repite exactamente el mismo procedimiento en el lado izquierdo.

Técnica de degrafilado (Quitar peso)