Las várices superficiales y las manchas en las piernas hacen que las mujeres pierdan confianza en sí mismas, especialmente durante las temporadas de calor o en eventos donde la ropa deja la piel al descubierto. Para que puedas utilizar la falda o vestido favorito, como lo son estos 10 para llevar a una boda, debes maquillar con el efecto 'airbrush' para que luzcan uniformes y discretas.

Antes de poner manos a la obra, se debe entender que el airbrush es una rutina de maquillaje que se debe seguir paso a paso para hidratar, preparar, perfeccionar, corregir y broncear la piel para que luzca perfecta y sin poros visibles, aunque en esta ocasión para ocultar las manchas, como también puedes ocultar las que se originan por el sol o el acné con la técnica del pinpoint concealing.

El paso a paso para maquillar las várices o manchas de las piernas

El primer paso es preparar la piel; es decir, limpiar la zona de las piernas y aplicar una crema hidratante antes del maquillaje. Asimismo, los maquilladores suelen emplear bases corporales de alta cobertura o maquillajes específicos, que en este caso serán para las piernas.

Cómo maquillar las várices o manchitas de las piernas con efecto ‘airbrush’ para que luzcan uniformes y discretas: paso a paso|Pinterest

Cabe destacar que, si las várices tienen tono azulado o violáceo, los correctores con subtono amarillo o durazno pueden neutralizar parcialmente ese color antes de colocar la base corporal.

Para lograr un efecto airbrush en las piernas, distribuye la base corporal con una esponja húmeda o una brocha de fibras densas mediante pequeños toques después de aplicar el corrector. Después de que la cobertura está uniforme, es recomendable dejar secar el maquillaje durante algunos minutos antes de fijarlo.

Por último, si el objetivo consiste en crear un aspecto aún más uniforme, puede aplicarse una segunda capa ligera únicamente sobre las zonas donde las várices o manchas continúen visibles.

Las várices, una enfermedad silenciosa

Las várices llegan a ser consideradas un problema estético, pero va más allá de la belleza, ya que es el principal indicador de que la circulación de sangre no funciona correctamente. Ello puede agravarse con el tiempo, por lo que se recomienda acudir con un médico.