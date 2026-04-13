La sorpresa inolvidable que recibirá cada signo del 13 al 20 de abril por la alineación de Venus y Júpiter

La tercera semana de abril de 2026 se ilumina con una de las configuraciones astrológicas más favorables: el sextil entre Venus en Tauro y Júpiter en Cáncer. La misma estará activa aproximadamente entre el 13 y el 20 de abril, y abre un período de oportunidades para cada signo del zodiaco.

Durante esta semana, muchas personas pueden experimentar sensación de bienestar, pero también momentos inesperados que pueden convertirse en recuerdos inolvidables. La astrología indica que Venus (planeta del disfrute y los vínculos) se encuentra transitando Tauro (uno de los signos que rige y donde mejor se expresa), mientras que Júpiter (asociado a la expansión y la buena fortuna) está recorriendo la casa de Cáncer.

Esta combinación astrológica potencia una energía armónica que favorece tanto lo emocional como lo material. Así es como todos los signos pueden recibir sorpresas positivas de distinta índole.

Horóscopo: ¿Cuál es la sorpresa que recibirá cada signo por influencia del sextil entre Venus en Tauro y Júpiter en Cáncer?

Aries : una oportunidad inesperada mejora tu estabilidad. La sorpresa llega en forma de propuesta concreta.

: una oportunidad inesperada mejora tu estabilidad. La sorpresa llega en forma de propuesta concreta. Tauro : con Venus en tu signo, recibes buenas noticias o reconocimientos. Un deseo comienza a materializarse.

: con Venus en tu signo, recibes buenas noticias o reconocimientos. Un deseo comienza a materializarse. Géminis : una situación que parecía estancada se resuelve. La sorpresa llega de manera sutil pero efectiva.

: una situación que parecía estancada se resuelve. La sorpresa llega de manera sutil pero efectiva. Cáncer : uno de los más beneficiados. Recibes apoyo, crecimiento o una alegría que impacta en tu entorno cercano.

: uno de los más beneficiados. Recibes apoyo, crecimiento o una alegría que impacta en tu entorno cercano. Leo : avances en lo profesional. Una sorpresa vinculada a tu imagen o posición puede impulsarte.

: avances en lo profesional. Una sorpresa vinculada a tu imagen o posición puede impulsarte. Virgo: expansión a través de nuevas experiencias. Un viaje, estudio o contacto te abre puertas.

expansión a través de nuevas experiencias. Un viaje, estudio o contacto te abre puertas. Libra : mejoras en acuerdos o vínculos. La sorpresa llega al lograr equilibrio en una situación importante.

: mejoras en acuerdos o vínculos. La sorpresa llega al lograr equilibrio en una situación importante. Escorpio : una relación toma un giro positivo. Recibes una respuesta o gesto que esperabas.

: una relación toma un giro positivo. Recibes una respuesta o gesto que esperabas. Sagitario : cambios favorables en tu rutina. Una oportunidad mejora tu día a día.

: cambios favorables en tu rutina. Una oportunidad mejora tu día a día. Capricornio : momentos de disfrute y creatividad. La sorpresa llega en forma de alegría o reconocimiento.

: momentos de disfrute y creatividad. La sorpresa llega en forma de alegría o reconocimiento. Acuario : bienestar en el hogar o entorno cercano. Una situación se armoniza y trae tranquilidad.

: bienestar en el hogar o entorno cercano. Una situación se armoniza y trae tranquilidad. Piscis: noticias positivas o encuentros significativos. La sorpresa llega a través de la comunicación.

Venus en Tauro y Júpiter en Cáncer: ¿Cuál es la energía disponible de esta alineación favorable dentro de la astrología?

El sextil entre Venus en Tauro y Júpiter en Cáncer es una de las alineaciones más positivas dentro de la astrología. Este aspecto de 60 grados genera una energía fluida, armónica y propicia para el crecimiento, la abundancia y el bienestar general.

Venus, transitando la mitad de su recorrido por Tauro, potencia el disfrute, la estabilidad y la conexión con lo tangible. Por su parte, Júpiter en Cáncer (un signo afín a su naturaleza expansiva) amplifica las emociones positivas, la protección y las oportunidades de crecimiento.

La combinación de ambos planetas favorece los vínculos, los proyectos personales y todo aquello que busque desarrollarse de manera sostenida. Es un momento ideal para avanzar con confianza, tomar decisiones importantes y abrirse a nuevas oportunidades.

Esta configuración, activa durante aproximadamente una semana, actúa como un impulso de buena suerte que permite que las cosas fluyan con mayor facilidad. En este sentido, abril de 2026 se presenta como un período clave para sembrar, crecer y recibir recompensas que pueden marcar un antes y un después.