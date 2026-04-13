Horóscopo de hoy lunes 13 de abril: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este lunes 13 de abril de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 13 de abril de 2026

Hoy, lunes 13 de abril de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la jornada te invita a bajar la intensidad y a escuchar lo que ocurre en tu interior. La Luna en Piscis puede ayudarte a reconectar con tu intuición y a encontrar equilibrio en tus decisiones.

: la jornada te invita a bajar la intensidad y a escuchar lo que ocurre en tu interior. La Luna en Piscis puede ayudarte a reconectar con tu intuición y a encontrar equilibrio en tus decisiones. Tauro : el día favorece encuentros con personas que aportan contención y nuevas perspectivas. La jornada impulsa vínculos más empáticos y decisiones que buscan estabilidad.

: el día favorece encuentros con personas que aportan contención y nuevas perspectivas. La jornada impulsa vínculos más empáticos y decisiones que buscan estabilidad. Géminis : la energía disponible te lleva a enfocarte en tus objetivos con una mirada más sensible. La jornada puede generar cierta confusión si no organizas bien tus prioridades.

: la energía disponible te lleva a enfocarte en tus objetivos con una mirada más sensible. La jornada puede generar cierta confusión si no organizas bien tus prioridades. Cáncer : la jornada despierta tu intuición y tu deseo de expandirte hacia nuevas experiencias. La Luna en Piscis favorece decisiones que aportan calma y mayor conexión emocional.

: la jornada despierta tu intuición y tu deseo de expandirte hacia nuevas experiencias. La Luna en Piscis favorece decisiones que aportan calma y mayor conexión emocional. Leo : el día invita a observar con mayor profundidad ciertos cambios internos. Una actitud reflexiva puede ayudarte a sostener equilibrio y claridad en lo que emprendes.

: el día invita a observar con mayor profundidad ciertos cambios internos. Una actitud reflexiva puede ayudarte a sostener equilibrio y claridad en lo que emprendes. Virgo : la energía disponible pone el foco en tus relaciones y en la forma en que te vinculas. la Luna en Piscis puede traer momentos de sensibilidad que fortalezcan la cercanía.

: la energía disponible pone el foco en tus relaciones y en la forma en que te vinculas. la Luna en Piscis puede traer momentos de sensibilidad que fortalezcan la cercanía. Libra : la jornada favorece ajustes en tu rutina que pueden mejorar tu día a día. Prestar atención a los detalles puede ayudarte a sostener estabilidad.

: la jornada favorece ajustes en tu rutina que pueden mejorar tu día a día. Prestar atención a los detalles puede ayudarte a sostener estabilidad. Escorpio : el día despierta creatividad y ganas de conectar con lo que te hace bien. La Luna en Piscis impulsa momentos de disfrute que también fortalecen tus vínculos.

: el día despierta creatividad y ganas de conectar con lo que te hace bien. La Luna en Piscis impulsa momentos de disfrute que también fortalecen tus vínculos. Sagitario : la energía disponible invita a enfocarte en tu espacio personal y en lo que te brinda seguridad. La Luna en Piscis puede ayudarte a encontrar calma en medio de ciertas tensiones.

: la energía disponible invita a enfocarte en tu espacio personal y en lo que te brinda seguridad. La Luna en Piscis puede ayudarte a encontrar calma en medio de ciertas tensiones. Capricornio : la jornada favorece el diálogo y las conversaciones que aportan claridad. Una actitud abierta puede ayudarte a generar acuerdos más equilibrados.

: la jornada favorece el diálogo y las conversaciones que aportan claridad. Una actitud abierta puede ayudarte a generar acuerdos más equilibrados. Acuario : el día te impulsa a prestar atención a cómo administras tus recursos y tu tiempo. La Luna en Piscis puede llevarte a actuar desde la intuición, pero conviene sostener el orden.

: el día te impulsa a prestar atención a cómo administras tus recursos y tu tiempo. La Luna en Piscis puede llevarte a actuar desde la intuición, pero conviene sostener el orden. Piscis: la Luna en tu signo potencia tu sensibilidad y tu conexión con el entorno. Podrías sentir mayor claridad para tomar decisiones que te acerquen a lo que deseas.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: