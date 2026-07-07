Portal 7/7, esto es lo que significa: Tips y rituales para manifestar este martes 07 de julio

Este martes 07 de julio no será un día común, pues por si no lo sabías, según la numerología y la astrología en este séptimo día del séptimo mes se concentra una vibración alta, misma que se relaciona con la sabiduría, la intuición e incluso la introspección, por lo que se considera como una gran fecha para manifestar, por ello el nombre del Portal 7/7.

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De acuerdo con algunas creencias espirituales, cuando el día y mes coinciden en el mismo número (7), se reduce la barrera entre el mundo terrenal que habitamos y los planos que van más allá, lo que por muchas personas se interpreta como una ventana y oportunidad para trascender intenciones.

Rituales para manifestar en el Portal 7/7

Para muchas personas el Portal 7/7 concentra energía espiritual de mucho valor, por lo que la idea de la manifestación consciente y la conexión con tu intuición es importante para aprovechar este evento cósmico, donde podrías poner en práctica algunas acciones y rituales.

Ritual de la Carta de los 7 Deseos

Este es uno de los rituales predilectos para este día, pues combina actividades de manifestación que suelen ser efectivas desde la intención.



Debes de buscar un lugar tranquilo y en paz. Es ideal que enciendas una veladora blanca o dorada que simboliza la claridad, así como tener sahumerio de lavanda o sándalo para purificar el ambiente.

El siguiente punto importante está acercado a la escritura, por lo que debes de tomar una hoja de papel blanco y escribir el número “777” en ambas esquinas superiores.

Con intención, debes de escribir siete deseos o metas, (es muy importante que los escribas en tiempo presente con frases de gratitud.

Finalmente debes de visualizar y cerrar; debes de leer en voz alta tus deseos y por último doblarás la hoja en siete partes y la colocarás debajo de tu almohada.

Meditación con luz violeta para la intuición

El número 7 es conocido por regir el chakra corona y la conexión espiritual, por lo que este ejercicio te ayudará a hacer de lado miedos e inseguridades.

