Como en clase de MasterChef 24/7: 5 rellenos dulces para pastes recomendados por la Chef Isabel
La “Maestra del fuego” en MasterChef México 2026 compartió estas dulces recetas.
Los pastes no solo pueden disfrutarse con rellenos salados. En una de sus recientes clases en MasterChef 24/7, la "Maestra del fuego" Isabel Carvajal llevó la receta de este platillo traicional, y en sus redes sociales compartió cinco opciones dulces de relleno. Con ingredientes sencillos y fruta fresca, estas preparaciones permiten aprovechar la misma masa para crear versiones caseras llenas de sabor.
Los 5 rellenos dulces para paste al estilo de la maestra de MasterChef 24/7
"Con la misma masa de los pastes, haz versiones dulces espectaculares", escribió la Chef Isabel Carvajal para compartir estos 5 rellenos frutales y deliciosos. Estos son los ingredientes y los pasos.
1. Paste de fresa (Ingredientes)
- 350 g de fresas
- 60 g de azúcar
- 1 cucharada de jugo de limón
- 1 cucharadita de fécula de maíz
Procedimiento:
- Corta las fresas en trozos.
- Cocina con el azúcar y el limón a fuego medio.
- Cuando comiencen a soltar jugo, agrega la fécula.
- Cocina hasta obtener una consistencia espesa.
- Enfría completamente antes de usar.
2. Paste de fresa con queso crema (Ingredientes)
- 200 g de queso crema
- 250 g de fresas cocidas
- 40 g de azúcar glass
Procedimiento:
- Pon una cucharada de queso crema en el centro de la masa.
- Encima agrega una cucharada de fresa cocida.
- Cierra el paste y sella bien los bordes.
- Barniza con huevo.
- Hornea a 190 °C por 30-35 minutos.
3. Paste de manzana y fresa (Ingredientes)
- 2 manzanas en cubos
- 200 g de fresas
- 70 g de azúcar
- 1 cucharadita de canela
- 20 g de mantequilla
- Unas gotas de vainilla
Procedimiento:
- Derrite la mantequilla en una olla.
- Agrega las manzanas en cubos y las fresas.
- Añade el azúcar, la canela y la vainilla.
- Cocina todo junto a fuego medio hasta obtener una compota con trozos de fruta.
- Deja enfriar completamente antes de rellenar.
4. Paste de manzana con canela (Ingredientes)
- 3 manzanas Granny Smith o Gala
- 50 g de mantequilla
- 80 g de azúcar mascabado o blanca
- 1 cucharadita de canela
- 1/2 cucharadita de vainilla
- 1 cucharadita de fécula de maíz (opcional)
- 1 huevo para barnizar
Procedimiento:
- Pela y corta la manzana en cubos pequeños.
- Derrite la mantequilla.
- Agrega la manzana.
- Añade azúcar, canela y vainilla.
- Cocina 5-7 minutos hasta que la manzana esté tierna.
- Si queda mucho líquido, agrega la fécula disuelta en una cucharada de agua.
- Deja enfriar antes de rellenar.
5. Paste tipo pay de manzana (Ingredientes)
- Manzana caramelizada
- Canela
- Pasitas (opcional)
- Nuez picada
- 1 huevo para barnizar
- Azúcar con canela para espolvorear
Procedimiento:
- Carameliza las manzanas en cubos con mantequilla y azúcar.
- Agrega canela, pasitas y nuez picada.
- Deja enfriar el relleno.
- Rellena los pastes y sella bien.
- Barniza con huevo.
- Hornea a 190 °C por 30-35 minutos.
- Al salir del horno, espolvorea azúcar con canela.
MasterChef 24/7: La recomendación de la Chef Isabel para los pastes dulces
Además de ser fáciles de preparar, estos rellenos ofrecen distintas combinaciones de texturas y sabores que van desde el toque fresco de las fresas hasta el aroma especiado de la canela. La clave está en cocinar previamente las frutas para que el relleno adquiera una consistencia espesa y no humedezca la masa durante el horneado.
Este es el consejo de la "Maestra del fuego" de MasterChef México 2026 para el acabado de los pastes dulces:
- Barniza con huevo y hornea a 190 °C durante 30-35 minutos hasta que estén dorados.
Cuando salgan del horno puedes darles un acabado más vistoso:
- Azúcar con canela
- Azúcar glass
- Un toque de miel
- Brillo con mermelada de chabacano caliente
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