Como en clase de MasterChef 24/7: 5 rellenos dulces para pastes recomendados por la Chef Isabel

Los pastes no solo pueden disfrutarse con rellenos salados. En una de sus recientes clases en MasterChef 24/7, la "Maestra del fuego" Isabel Carvajal llevó la receta de este platillo traicional, y en sus redes sociales compartió cinco opciones dulces de relleno. Con ingredientes sencillos y fruta fresca, estas preparaciones permiten aprovechar la misma masa para crear versiones caseras llenas de sabor.

Los 5 rellenos dulces para paste al estilo de la maestra de MasterChef 24/7

"Con la misma masa de los pastes, haz versiones dulces espectaculares", escribió la Chef Isabel Carvajal para compartir estos 5 rellenos frutales y deliciosos. Estos son los ingredientes y los pasos.

1. Paste de fresa (Ingredientes)



350 g de fresas

60 g de azúcar

1 cucharada de jugo de limón

1 cucharadita de fécula de maíz

Procedimiento:



Corta las fresas en trozos. Cocina con el azúcar y el limón a fuego medio. Cuando comiencen a soltar jugo, agrega la fécula. Cocina hasta obtener una consistencia espesa. Enfría completamente antes de usar.

2. Paste de fresa con queso crema (Ingredientes)



200 g de queso crema

250 g de fresas cocidas

40 g de azúcar glass

Procedimiento:



Pon una cucharada de queso crema en el centro de la masa.

Encima agrega una cucharada de fresa cocida.

Cierra el paste y sella bien los bordes.

Barniza con huevo.

Hornea a 190 °C por 30-35 minutos.

3. Paste de manzana y fresa (Ingredientes)



2 manzanas en cubos

200 g de fresas

70 g de azúcar

1 cucharadita de canela

20 g de mantequilla

Unas gotas de vainilla

Procedimiento:



Derrite la mantequilla en una olla. Agrega las manzanas en cubos y las fresas. Añade el azúcar, la canela y la vainilla. Cocina todo junto a fuego medio hasta obtener una compota con trozos de fruta. Deja enfriar completamente antes de rellenar.

La Chef compartió opciones para rellenos dulces de las pastes.|Canva

4. Paste de manzana con canela (Ingredientes)



3 manzanas Granny Smith o Gala

50 g de mantequilla

80 g de azúcar mascabado o blanca

1 cucharadita de canela

1/2 cucharadita de vainilla

1 cucharadita de fécula de maíz (opcional)

1 huevo para barnizar

Procedimiento:



Pela y corta la manzana en cubos pequeños. Derrite la mantequilla. Agrega la manzana. Añade azúcar, canela y vainilla. Cocina 5-7 minutos hasta que la manzana esté tierna. Si queda mucho líquido, agrega la fécula disuelta en una cucharada de agua. Deja enfriar antes de rellenar.

5. Paste tipo pay de manzana (Ingredientes)



Manzana caramelizada

Canela

Pasitas (opcional)

Nuez picada

1 huevo para barnizar

Azúcar con canela para espolvorear

Procedimiento:



Carameliza las manzanas en cubos con mantequilla y azúcar. Agrega canela, pasitas y nuez picada. Deja enfriar el relleno. Rellena los pastes y sella bien. Barniza con huevo. Hornea a 190 °C por 30-35 minutos. Al salir del horno, espolvorea azúcar con canela.

MasterChef 24/7: La recomendación de la Chef Isabel para los pastes dulces

Además de ser fáciles de preparar, estos rellenos ofrecen distintas combinaciones de texturas y sabores que van desde el toque fresco de las fresas hasta el aroma especiado de la canela. La clave está en cocinar previamente las frutas para que el relleno adquiera una consistencia espesa y no humedezca la masa durante el horneado.

Este es el consejo de la "Maestra del fuego" de MasterChef México 2026 para el acabado de los pastes dulces:



Barniza con huevo y hornea a 190 °C durante 30-35 minutos hasta que estén dorados.

Cuando salgan del horno puedes darles un acabado más vistoso:



Azúcar con canela

Azúcar glass

Un toque de miel

Brillo con mermelada de chabacano caliente

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