Manualidades: 5 ideas de figuras crochet de jugadores del Mundial 2026; ideales para realizar en vacaciones

No cabe duda que las manualidades son una de las mejores actividades para que los niños lleven a cabo, especialmente porque los pequeños desarrollan habilidades y destrezas además de que favorece a que incremente su creatividad, es por esa razón que en esta ocasión te damos las mejores ideas para realizar figuras crochet.

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Manualidades: Figuras crochet de futbolistas del Mundial 2026

Aprovechando que nos encontramos en la época de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ te presentamos las ideas más originales para que los más pequeños de la casa puedan realizar en casa; lo mejor de todo es que es de los jugadores que forman parte de la Copa del Mundo así como de figuras icónicas de la historia del fútbol.

Manualidades: Figuras crochet de Cristiano Ronaldo con uniforme del Real Madrid

Para realizar esta figura necesitarás hilo en color nude, negro, blanco, y azul marino. Es importante que te guies con una fotografía de Cristiano y de esta manera puedas seguir el patrón correcto para formar el rostro del jugador así como poder realizar el diseño del uniforme. Si se te complica tejer el logo del equipo puedes imprimirlo (del material que desees) y pegarlo.

Manualidades: Figuras crochet de Messi con uniforme del Inter Miami CF

Para realizar esta figura necesitarás hilo o estambre en color nude, café, negro, rosa claro y café. Esta figura es muy fácil de realizar, puedes guiarte utilizando una fotografía de Messi con el uniforme del Inter Miami CF, el cual se caracteriza por ser en tono rosa. Recuerda que es esencial colocar el número 10 ya que es el que caracteriza al jugador.

Figuras crochet de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo|Crédito: Pinterest

Manualidades: Figuras crochet de Messi con uniforme del FC Barcelona

Esta idea es ideal si tu hijo a hija ama al equipo del FC Barcelona ya que la idea consiste en hacer una figura de Messi con este uniforme, club al que perteneció por varios años. Necesitarás hilo en color blanco, café, así como azul marino, rojo, amarillo; colores del uniforme del equipo español. Puedes utilizar una imagen para guiarte y realizar el patrón correcto. Una de las características de esta figura es que tendrás que hacer un balón; para este solo ocuparás hilo en color neglo y blanco.

Manualidades: Figuras crochet de Cristiano Ronaldo con uniforme de la Selección de Portugal

Esta idea es perfecta para realizar durante este Mundial 2026; si bien el equipo de Portugal ha sido eliminado de la Copa del Mundo hay muchos pequeños que aman esta selección debido a que ahí juega su deportista favorito; Cristiano Ronaldo, razón por la que hacer esta figura es ideal. Necesitarás hilo en color nude, negro, rojo, verde fuerte y verde claro. Recuerda tejer el número 7; el cuál es el que le pertenece al futbolista. Puedes guiarte con una fotografía.

Manualidades: Figuras crochet de Maradona con la Copa del Mundo

Esta idea consiste en hacer la figura de una de las leyendas del fútbol argentino; así es, hablamos de Diego Armando Maradona, pero también de crear la famosa Copa del Mundo. Necesitarás hilo negro, nude, azul, blanco, dorado y verde. Puedes utilizar una fotografía de referencia y rellenar con el material que más prefieras.