Psicólogos coinciden sobre los fans del futbol: “Identificarnos con un deporte como el futbol, representa un tema de identidad muy fuerte. Aunque no estás ahí, sí representa formar parte de algo”

En nuestro país todavía se percibe una atmósfera de tristeza por la derrota de México vs. Inglaterra, que significó la eliminación de nuestra selección de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin importar cuántas veces te hayas enfrentado a este tipo de decepción, seguro te sigues preguntando: ¿por qué duele tanto cuando tu equipo pierde? Esto dice la psicología sobre los fans del futbol.

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Psicólogos explican sobre el futbol y por qué es tan triste ver a tu equipo perder

De acuerdo con la académica Angélica Larios, de la Facultad de Psicología de la UNAM, la tristeza de cuando tu equipo pierde va más allá de la afición y se relaciona con la identidad y el sentido de pertenencia. El vínculo que las personas forman con un equipo es un proceso emocional que les hace sentir que forman parte de algo más grande, revela la especialista para UNAM Global.

“Identificarnos no solo con el equipo, sino con un deporte como el futbol, representa un tema de identidad muy fuerte", dice Angélica Larios. "Aunque en realidad no estás ahí, sí representa un proceso de formar parte de algo”.

La académica también resalta que la sensación que tienes al final de un partido se gesta desde que el juego comienza y es una acumulación de emociones, que terminan intensificándose.

La doctora Christine Ma-Kellams, para Psychology Today, concuerda con la académica de la UNAM en que la pasión por un equipo de futbol apela al sentido de identidad y pertenencia. De hecho, incluso el hecho de que tu país sea anfitrión de un evento como la Copa Mundial de la FIFA 2026™ despierta sentimientos de identificación y orgullo.

El doctor Patrick McElwaine, para Psychology Today, explica por su parte que la pasión por el deporte representa una conexión emocional profunda; irle a un equipo puede hacerte sentir poderoso, fomentar la comunidad y reducir el sentimiento de soledad. Cuando tu equipo pierde, se activan áreas del cerebro relacionadas con el dolor y la decepción.

Por otro lado, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Sussex citado por la BBC, una derrota de tu equipo de futbol te puede poner el doble de triste de lo que te alegra un triunfo. En específico, la derrota deja a una persona un 7.8% más triste una hora después del silbatazo final, mientras el triunfo le deja 3.2% más feliz en ese mismo lapso.

