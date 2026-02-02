Unión del Sol y Marte en el cielo: horóscopo de cada signo del zodiaco del 2 al 8 de febrero

Ya está activa la conjunción entre el Sol y Marte en el signo de Acuario. Esta unión activa la energía de la acción, la iniciativa y el deseo de cambio colectivo. Entre el 2 y el 8 de febrero, esta configuración potencia la necesidad de cada signo del zodiaco de tomar decisiones, avanzar en proyectos personales y romper con estructuras que ya no resultan funcionales.

En el plano cotidiano, la influencia de esta unión se traduce en mayor impulso, determinación y claridad para enfrentar desafíos. Pero también puede generar cierta tensión emocional, reacciones impulsivas y una tendencia a confrontar si no se canaliza de forma consciente.

Según la astrología , la clave de la semana del lunes 2 al domingo 8 de febrero será equilibrar la energía poderosa de acción de Marte con el brillo que irradia el Sol en Acuario, utilizando la fuerza vital disponible para crear, innovar y no para entrar en conflictos innecesarios.

Predicciones para cada signo del zodiaco del 2 al 8 de febrero, según la astrología

Aries : semana de alto movimiento, ideal para iniciar proyectos y tomar decisiones laborales importantes. La energía disponible favorece el liderazgo, pero será clave controlar la impulsividad en vínculos personales.

: semana de alto movimiento, ideal para iniciar proyectos y tomar decisiones laborales importantes. La energía disponible favorece el liderazgo, pero será clave controlar la impulsividad en vínculos personales. Tauro : momento para salir de la zona de confort y animarse a cambios que vienen postergándose. La conjunción activa temas profesionales y pide mayor flexibilidad frente a lo inesperado.

: momento para salir de la zona de confort y animarse a cambios que vienen postergándose. La conjunción activa temas profesionales y pide mayor flexibilidad frente a lo inesperado. Géminis : se abren oportunidades para viajar, estudiar o expandir horizontes mentales. La comunicación se vuelve más directa y sincera, lo que puede generar definiciones importantes.

: se abren oportunidades para viajar, estudiar o expandir horizontes mentales. La comunicación se vuelve más directa y sincera, lo que puede generar definiciones importantes. Cánce r: la energía se concentra en procesos emocionales profundos y en la necesidad de soltar viejas cargas. Es una semana para sanar, cerrar ciclos y replantear acuerdos afectivos.

r: la energía se concentra en procesos emocionales profundos y en la necesidad de soltar viejas cargas. Es una semana para sanar, cerrar ciclos y replantear acuerdos afectivos. Leo : las relaciones cobran protagonismo y pueden surgir conversaciones decisivas. La conjunción impulsa a redefinir dinámicas de pareja y sociedades.

: las relaciones cobran protagonismo y pueden surgir conversaciones decisivas. La conjunción impulsa a redefinir dinámicas de pareja y sociedades. Virgo : el foco estará en la rutina, el trabajo y la salud. Es un período favorable para reorganizar hábitos y mejorar la productividad.

: el foco estará en la rutina, el trabajo y la salud. Es un período favorable para reorganizar hábitos y mejorar la productividad. Libra : se activa la creatividad, el romance y la expresión personal. Semana ideal para reconectar con el deseo y tomar iniciativas afectivas.

: se activa la creatividad, el romance y la expresión personal. Semana ideal para reconectar con el deseo y tomar iniciativas afectivas. Escorpio : temas familiares y del hogar salen a la superficie. La energía invita a resolver asuntos pendientes y fortalecer la base emocional.

: temas familiares y del hogar salen a la superficie. La energía invita a resolver asuntos pendientes y fortalecer la base emocional. Sagitario : se potencia la comunicación, los encuentros y las negociaciones. Es un buen momento para firmar acuerdos y aclarar malentendidos.

: se potencia la comunicación, los encuentros y las negociaciones. Es un buen momento para firmar acuerdos y aclarar malentendidos. Capricornio : la conjunción impacta en el plano económico y material. Se abren oportunidades para mejorar ingresos, pero también se pide prudencia en gastos impulsivos.

: la conjunción impacta en el plano económico y material. Se abren oportunidades para mejorar ingresos, pero también se pide prudencia en gastos impulsivos. Acuario : el Sol y Marte en tu signo te colocan en el centro de la escena. Es una semana de empoderamiento, decisiones clave y afirmación personal.

: el Sol y Marte en tu signo te colocan en el centro de la escena. Es una semana de empoderamiento, decisiones clave y afirmación personal. Piscis: etapa de introspección, descanso mental y cierre de procesos internos. La energía favorece el trabajo espiritual y la conexión con la intuición.

¿Qué significa la conjunción del Sol y Marte en Acuario según la astrología?

En astrología, la conjunción entre el Sol y Marte representa una fusión de identidad y acción. El Sol simboliza la conciencia, el propósito y la vitalidad, mientras que Marte rige la energía, el deseo, la iniciativa y la forma en que enfrentamos los desafíos. Cuando se unen, se genera un impulso poderoso para actuar, avanzar y afirmar la propia voluntad.

Al darse en el signo de Acuario y con una separación de apenas 6 grados, esta conjunción se manifiesta a nivel colectivo con una fuerte necesidad de cambio, innovación y ruptura de estructuras tradicionales. Acuario es el signo de lo nuevo, lo disruptivo y lo social, por lo que la energía de la semana favorece proyectos grupales, causas colectivas, decisiones poco convencionales y la búsqueda de mayor libertad personal.

En definitiva, es un tránsito ideal para iniciar procesos de transformación. Siempre que la acción esté alineada con una visión consciente y no con reacciones impulsivas.