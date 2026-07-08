El misterio que persigue a La Velada del Año y que “PREDICE” a los ganadores

¿Ya se sabe quiénes serán los ganadores en La Velada del Año VI? Hasta el momento esto se desconoce ya que tienen que tienen que llevarse a cabo los combates en el ring, sin embargo el pasado lunes 06 de julio el reconocido streamer originario de España, Ibai Llanos, compartió que “hay un misterio que persigue La Velada del Año”, misma que predice quienes ganan en las peleas, a continuación te decimos en qué consiste.

¿En qué consiste la predicción que revela a los ganadores de La Velada del Año?

De acuerdo con Ibai la predicción se basa en que los participantes que se encuentran en el cartel, en la parte izquierda, son quienes resultan ganadores, pues fue algo que ocurrió en la edición número cinco del evento ya que Grefg, Viruzz, Alana,Peereira, Abby, Perxitaa y Andoni. “De verdad que no está hecho aposta, parece que es magia, pero no está hecho aposta”, fueron algunas de las palabras del creador de este evento. El destacado creador de contenido parecía muy asombrado en el video, mismo en el que se preguntó ¿quiénes estaban en la parte izquierda en La Velada del Año VI? A lo que él mismo respondió que se encontraban Clersss, Fabiana Sevillano, Alondrissa, Edu Aguirre, Gero Arias, Lit Killah, Samy Rivers, Martha Díaz, Yo Soy Plex e IlloJuan. De acuerdo con Ibai, si esta profecía se volvía a cumplir en 2026 en la séptima edición de la pelea no haría un cartel con un lado derecho ni izquierdo solo con un centro.

Velada del Año VI: Fecha, hora y dónde ver GRATIS y EN VIVO

La Velada del Año VI se llevará a cabo el próximo 25 de julio en Sevilla, España, en el Estadio de La Cartuja. La hora del evento será a las 19:00 horas (CEST) en horario peninsular español. Aunque si te encuentras en otros países dentro de América Latina o Estados Unidos este será la hora de transmisión:



México (Centro): 11:00 a.m.

Colombia, Perú, Ecuador: 12:00 p.m.

El Salvador: 11: am

Uruguay, Argentina, Chile: 2:00 p.m.

Estados Unidos (Este): 1:00 p.m



Por otro lado, este evento de boxeo entre artistas e influences lo podrás ver de forma completamente gratis y en vivo a través de la cuenta de Twitch, TikTok y YouTube del streamer Ibai Llanos por lo que te recomendamos conectarte a tiempo para no perderte ningún detalle.