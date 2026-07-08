¿ESPANTAN en MasterChef 24/7? ¡Luis, Nora, Carmen, Mich y Julio narran ‘sucesos paranormales’!

La hora del chismecito en MasterChef 24/7 tomó tintes extraños luego de que cocineros como Luis, Nora, Carmen, Michelle y Julio comenzaran a contar historias extrañas que confirmarían la presencia de... ¡fantastas! en las instalaciones del reality, ¿será verdad o sólo imaginan cosas?

¿Por qué dicen que "asustan" en MasterChef 24/7?

La mayoría de los cocineros se acuestan a dormir a altas horas de la madrugada y, por ello, muchos de ellos confirmaron que con la oscuridad comienzan a suceder experiencias extrañas que afectan a los más sensibles.

"Dice Luis que sí, que aquí espantan", comenzó a decir Carmen, quien intentó confirmar un rumor soltado por el creador de Notibola sobre que en el universo MasterChef 24/7 también se filmaron algunas temporadas de La Academia, información que nunca logró confirmarse porque las historias de fantasmas ganaron fuerza en medio de la plática.

"Ayer que estábamos en el podcast de Lancer, Lancer dijo '¡vi que algo pasó, vi que algo pasó!'... ¿tú no oíste nada anoche?", le preguntaron a Claudia.

La cocinera no respondió, pero quien sí compartió otra historia fue Michelle: "Yo me levanté a tomar agua con hielito, y ya ven cómo se siente cuando hay alguien que camina, como que vibra el piso, alguien estaba atrás de mí, y volteé para preguntar quién me asustaba y neta no vi a nadie, a nadie", contó.

"Nora ayer también escuchó cosas", expresó Carmen. "Yo también de repente escucho en mi cuarto", compartió Julio; Luis, por su parte, reveló la existencia de un video en el que se ve cómo a un exparticipante de La Academia se le levantan las sábanas... ¡solas!

Todo se quedó en un intercambio de anécdotas; sin embargo, la posibilidad de que espanten en MasterChef 24/7 desató una serie de reacciones en redes sociales ya que el video del momento fue publicado en el Instagram oficial del reality:

"Así han de tener la cabeza", "Por algo están como están" y "Me encantan, en todos los realitys de 24/7 dicen que asustan, han de ser los de producción" fueron algunos de los comentarios.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?